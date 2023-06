Danes malo pred 9. uro je v osnovni šoli v Lukavcu pri Tuzli v BiH prišlo do streljanja. Nekdanji učenec naj bi ustrelil učitelja angleškega jezika, ki so ga hudo poškodovanega odpeljali v tamkajšnji klinični center, kjer so ga takoj operirali. Utrpel naj bi prestrelno rano na vratu. Domnevnega strelca so takoj prijeli, šlo naj bi za fanta, še ne starega 14 let. Policija je že našla tudi orožje.

Kaže, da je fant imel vnaprej določeno tarčo, saj naj bi po poročanju medijev v šoli iskal točno tega učitelja, 38-letnega domačina, sicer sina enega od nekdanjih poslancev v bosanskem parlamentu. Mladoletnik naj bi že prej grozil z maščevanjem, ker so ga zaradi slabega vedenja iz te šole izključili. mfr