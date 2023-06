Med urjenjem v streljanju je novinec glede na navedbe japonske vojske streljal na tri vojake, ki so učili vojaške rekrute. Podrobnosti o žrtvah niso znane, dva naj bi bila stara nekaj čez 20 let, eden pa med 50 in 60 let.

Lokalni mediji so objavili fotografije reševalnih in policijskih vozil, ki so se zgrnila na prizorišče streljanja.

V vojski so incident označili za absolutno neodpustljivega za organizacijo, zadolženo za upravljanje z orožjem, in zatrdili, da to jemljejo zelo resno.

Osumljenec je zaenkrat obtožen poskusa umora 25-letnega vojaka, ker je glede na dosedanje ugotovitve policije »streljal vanj z namenom, da ga ubije«.

Nasilje s strelnim orožjem na Japonskem ostaja redko, se pa je v zadnjem letu zgodilo nekaj odmevnejših napadov. Julija lani so na političnem srečanju ustrelili in ubili nekdanjega premierja Shinza Abeja. Maja letos pa je moški v napadu z nožem in streljanju v regiji Nagano ubil štiri ljudi.