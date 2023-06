Oder pa bosta odprla Christian Guerematchi in Shishani z delom NAM - Gibanje neuvrščenih. Predstava, ki jo organizatorji festivala pripravljajo v sodelovanju z Mestom žensk, se, kot razkriva že naslov, nanaša na gibanje neuvrščenih, ki je v 60. letih minulega stoletja igralo pomembno vlogo v procesih dekolonizacije t. i. držav tretjega sveta. Raziskovanje temnopoltih evropskih identitet, ki je v središču tega dela, sta Guerematchi in Shishani transformirala v afrofuturistično potovanje po Balkanu.

Prav tako na otvoritveni večer festivala je na programu predstava Benjamina Abela Meirhaegheja, ki ga svetovna kritiška scena opisuje kot "hipnotičnega performerja", njegova umetniška dela pa kot "osvobajajočo anarhijo". Predstava Spektakli je žanrsko neulovljiva, krmari med spektaklom in ljubezenskim ritualom, tu so mračni ritmi in visoki glasovi, teatralnost in senzibilnost. Operni dada blues punk-pop, ki stremi k drugačni, boljši družbi, so zapisali organizatorji.

Med festivalskimi predstavami izpostavljajo še predstavo Milana Tomašika Plesati vse poletje, ki bo na sporedu 16. junija. Avtor postavlja v ospredje možnosti arhitekture telesa in ritem, ki ga proizvaja poskus dialoškega razmerja med več telesi, tokrat pa se mu bosta na odru pridružila koreografinja Andreja Rauch Podrzavnik in glasbenik Jakub Mudraka.

Na Spiderjevem prizorišču letos pričakujejo tudi koreografinjo Sigrid Stigsdatter Mathiassen, koreografinjo Meg Stuart in glasbenika Douga Weissa, pesniški recital Svetlane Makarovič, nastope Tatiane Kocmur, Mateja Kejžarja, Mikaela Marklunda, koncerta zasedb Mušnica ma mila in Silence, Radikalne pogovore in vrsto DJ setov. Radikalne pogovore, ki bodo tudi letos potekali na Jakopičevem sprehajališču v parku Tivoli, kurira Bara Kolenc.

Skupno se bo na festivalu zvrstilo 21 dogodkov, ki jih bo soustvarilo 66 nastopajočih iz osmih držav, starih med pet in 72 let.