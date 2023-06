Newyorški mediji poročajo, da je policijska komisarka odstopila ravno zaradi župana, ki je nekdanji policist in drugih »fantov« v vodstvu policije, ki so se nenehno vpletali v njeno delo.

Župan je na te očitke odgovoril, da ima pač tak slog vodenja in da si želi uspešnega zmanjšanja kriminala v mestu.

»Menim, da je imela podporo in zaupanje zaposlenih, vendar je želela več samostojnosti pri vodenju policijske uprave, kar si kot policijska komisarka zasluži, in mislim, da je bil to razlog za njeno odločitev,« je za lokalno postajo televizije ABC povedal upokojeni načelnik detektivov newyorške policijske uprave Robert Boyce. Ocenil je, da je to velika izguba, ker je bila res izjemna voditeljica. »Moški in ženske so jo resnično spoštovali. Svoje delo je opravljala z veliko miline, disciplino in pristno iskrenostjo,« je dejal.

Pod vodstvom 51-letne Keechant Sewell se je število nekaterih vrst kaznivih dejanj, vključno z umori, zmanjšalo.

Soočila se je tudi z več odmevnimi krizami, med drugim z ustrelitvijo dveh policistov v prvem mesecu njenega dela.

Odmevali so tudi lov na strelca na podzemni železnici in protesti v maju zaradi smrti Jordana Neelyja, ki ga je zaradi groženj in divjanja na podzemni železnici po nesreči zadavil eden od potnikov.

Predsednik policijskega sindikalnega združenja Patrick Lynch je sporočil, da je policijska komisarka pravila izjemno delo in skrbela za policiste ter da bodo pogrešali njeno vodstvo.

Adams, ki se ji je prav tako zahvalil za izjemno delo, ni želel ugibati o njenem nasledniku in o tem ali bo to znova ženska. »Sprejel bom pravo odločitev za policijo. Newyorčani morajo biti varni,« je dejal župan.

Ko se je Adams leta 2021 potegoval za položaj, je obljubil, da bo imenoval prvo policijsko komisarko newyorške policije, ki je največja policijska organizacija v ZDA. Po odstopu Sewellove jo bo začasno vodil njen prvi namestnik Edward Caban, ki velja za prvega favorita, da postane tudi novi komisar.

Bil bi sicer prvi policijski komisar newyorške policije latinskoameriškega porekla, kar bi bil odgovor na dolgoletne kritike nekaterih voditeljev te skupnosti, da se njihovi pripadniki še niso povzpeli na najvišje položaje v newyorški policiji.