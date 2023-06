Tiskovni predstavnik vojaške administracije v Odesi Sergij Bratčuk je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na Telegramu sporočil, da je Rusija štiri manevrirne rakete tipa kalibr izstrelila z ladje v Črnem morju. Dve je uničila ukrajinska protiletalska obramba.

Ena raketa je zadela skladišče maloprodajne verige in ubila tri zaposlene, sedem pa ranila. Obstaja pa tudi možnost, da so nekateri še pod ruševinami, je dodal. V eksploziji je bilo po njegovih besedah uničenih tisoč kvadratnih metrov skladiščnih prostorov, izbruhnil je tudi požar. Šest ljudi pa je bilo ranjenih v drugem delu Odese, kjer so bili poškodovani poslovni center, trgovine in stanovanjski kompleks.

Zgodovinsko središče Odese je na Unescovem seznamu svetovne kulturne dediščine. Od začetka ruske invazije na Ukrajine so ga ruske sile že večkrat obstreljevale.

Ruska vojska je poleg tega po navedbah ukrajinskih oblasti že ponoči z Azovskega morja nad jugovzhod Ukrajine izstrelila deset dronov šahed iranske izdelave. Z območja ruskega Rostova na Donu pa so nad regijo Doneck izstrelili šest manevrirnih raket. Pri tem so bili v mestih Kramatorsk in Konstantinivka ubiti trije ljudje, še šest je bilo ranjenih, je sporočil guverner Pavlo Kirilenko.

Že v torek pa je v ruskem obstreljevanju v severovzhodni regiji Sumi umrlo šest ljudi, ki so bili takrat v kombiju, ki ga je zadela raketa. Štirje izmed žrtev so bili gozdarji, so navedle ukrajinske oblasti.

Rusija je sicer zadnje tedne okrepila nočne napade na glavna ukrajinska mesta, medtem ko je Kijev začel dolgo pričakovano protiofenzivo.