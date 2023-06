Ladja, ki je med drugim prevažala svate, je potonila, pri tem pa so umrli najmanj 103 ljudje. Okoli 100 naj bi jih nesrečo preživelo, dodaja francoska tiskovna agencija AFP.

Vzrok za nesrečo še ni znan. Podobne ladijske nesreče so sicer v Nigeriji pogoste. Razlog so preobremenjene in slabo vzdrževane ladje. Niger je največja reka v Nigeriji in tretja najdaljša v Afriki.