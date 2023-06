»Pošast v mrtvašnici« so ustvarjalci naslovili dokumentarni film o danes 68-letnem Davidu Fullerju, ki je v 12 letih med svojo službo v bolnišnicah spolno napadel več kot 100 trupel žensk, dejanja pa tudi fotografiral in snemal. Nekaj manj kot 900.000 datotek zlorab so policisti našli v hišni preiskavi njegovega doma ob aretaciji decembra 2020. Večino je Fuller prenesel s spleta, nekaj pa jih je bilo izvirnih, ki jih je posnel sam med zlorabljanjem trupel. »Zakaj so videti … mrtve?« se je na posnetku preiskave med ogledom ene od fotografij vprašal policist. »Je to prava slika ali ponaredek?« pa je bila osupla njegova kolegica. Moškega so namreč aretirali zaradi suma dveh umorov iz leta 1987, na njegovo zbirko pa so naleteli povsem po naključju. Fotografije so bile lično in natančno opremljene z imeni žrtev, do katerih se je dokopal bodisi v mrtvašnici bodisi prek spleta. Priznal je, da je svoje žrtve po napadih poiskal na spletu, tudi na družbenih omrežjih. Na enem od trdih diskov so odkrili še štiri milijone podob spolne zlorabe mladoletnih otrok. »Na teh diskih je imel knjižnico nepredstavljive spolne izprijenosti,« je najdbo komentiral tožilec Duncan Atkinson. Kaj takega se lahko zgodi samo v najhujših nočnih morah, je še dodal. Sčasoma je Fuller priznal še oba umora, zaradi katerih so ga sploh iskali in prijeli. Obsojen je bil na dosmrtni zapor brez možnosti predčasnega izpusta.

Rešili 34 let stara umora

David Fuller je kot električar v dveh bolnišnicah v Kentu na jugovzhodu Anglije delal vse od leta 1989. Med letoma 2008 in 2020 je zlorabil najmanj 101 truplo, skoraj gotovo pa jih je v letih pred tem še mnogo, mnogo več. Najmlajša žrtev je bila devetletna punčka, najstarejša stoletna gospa. Med njimi so bile medicinske sestre, pilotka, smučarka, vojna veteranka. Na več truplih so bili med njegovimi napadi še vedno katetri. Izboril si je večerne ali nočne izmene, v mrtvašnico pa se je odkradel, ko so drugi zaposleni že odšli domov. Zaradi svojega dela je imel neomejen dostop do trupel. »Z njimi je počel vse, kar se s človeškim telesom sploh da početi, in vse to povsem brezčutno. Na kraj pameti mu ni padlo, da pred njim leži oseba, ki jo ima nekdo rad. Res je bila mrtva, a vseeno. Fuller ni pokazal niti kančka človečnosti,« je o trikrat ločenem očetu štirih otrok povedal kriminalist David Shipley, ki je z ekipo analiziral vse fotografije in posnetke. »Najprej sploh nisem mogla verjeti, na kaj smo naleteli,« je o nagnusni »najdbi« povedala policistka Shelley Chantler. »To je bil namreč povsem normalen, povprečen družinski človek. Kot bi bili v njem dve osebi,« je še danes rahlo začudena. Nekaj podobnega o sebi pravi tudi Fuller. »Nisem nor. Morda imam sicer kakšno osebnostno motnjo, a kot sami veste, sem obenem živel tako zgledno krščansko življenje kot drugo temačno, obe pa se nista nikoli križali. Kot bi imel dve različni osebnosti,« je med zaslišanjem zaupal kriminalistu.

Kot že rečeno, Fullerja niso aretirali zaradi nekrofilije. Na podlagi nove analize DNK so ga ulovili za umora iz leta 1987. Priznal je, da je takrat umoril 25-letno Wendy Knell in 20-letno Caroline Pierce ter ju posilil, ko sta umirali. Sprva se je izgovarjal na zmanjšano prištevnost, med sojenjem pa je umora v celoti priznal. Starši žrtev so si 34 let po smrti deklet končno oddahnili, saj vedo, kdo jima je sodil.