Slovenska nogometna reprezentanca je zaključnem delu priprav na kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo s Finsko v petek ob 18. uri v Helsinkih in Dansko v ponedeljek ob 20.45 v razprodanih Stožicah. Potem ko so imeli reprezentanti v soboto popoldne in nedeljo prosto, so se znova zbrali v ponedeljek, ko so zvečer trenirali v Stožicah. Zadnja dva treninga pred današnjim odhodom na Finsko bodo opravili v tradicionalni bazi na Brdu pri Kranju. Zasedba je bila popolna šele včeraj, potem ko sta se ji zadnja pridružila David Brekalo, saj je norveško prvenstvo, v katerem odlično igra za Viking, v polnem zamahu, in Miha Zajc, ki je s Fenerbahčejem osvojil turški pokal, potem ko je v Izmirju premagal mestnega tekmeca Istanbul Bašakšehir z 2:0.

Finska po kakovosti druga reprezentanca skupine

Petindvajset slovenskih reprezentantov se veseli igranja pred polnimi tribunami proti tekmecema, ki sta vsaj na papirju najboljša v skupini. Strokovno vodstvo je zadovoljno, saj je 20-letni Benjamin Šeško okreval po poškodbi in bo nared, da bo lahko vodil slovenski napad na olimpijskem stadionu v finski prestolnici. Potem ko je Slovenija na startu kvalifikacij premagala Kazahstan v Astani in San Marino v Ljubljani, se je med navijači naselil optimizem, da se bo reprezentanca končno uvrstila na evropsko prvenstvo prihodnje leto v Nemčiji. »Navijači pričakujejo, da bomo pustili srce na igrišču. Upam, da bomo za takšen pristop nagrajeni z rezultatom,« napoveduje Petar Stojanović. Za Slovenijo je najbolj pomembno, da bi na obeh tekmah ostala neporažena. Čeprav je Danska izgubila v Kazahstanu, je še vedno prva favoritinja za prvo mesto v skupini, medtem ko naj bi bila Slovenija in Finska tekmeca za drugo mesto, ki še neposredno vodi na zaključni turnir.

»Ker želimo narediti dva nova koraka na poti do evropskega prvenstva, je cilj, da osvojimo vseh šest točk. Smo v dobri formi, ki pa jo bo treba potrditi na igrišču, in komaj čakamo prvo tekmo. Težja bo s Finsko, medtem ko je Danska favorit v skupini, v kateri pa niti ena tekma ni lahka. Ne glede, kdo je tekmec, moraš za zmago na vsaki tekmi dati maksimum,« je napovedal Sandi Lovrić, za katerim je odlična prva sezona v Udineseju v Italiji, kamor je prišel iz Švice. Selektor Kek noče razkriti, kdo bo v golu zamenjal poškodovanega kapetana Jana Oblaka, a glede na hierarhijo v ekipi bo med vratnici verjetno stopil Vid Belec. »V vse tri vratarje, ki so tukaj, imamo popolno zaupanje. Vemo, da kdorkoli bo igral, bo odlično opravil svoje delo za uspeh ekipe,« je bil jasen Lovrić, ki je navdušen nad rastjo kakovosti italijanske lige, ki je bila nekoč najboljša na svetu.

​Janža ima na Poljskem za soigralca finskega reprezentanta

Kako so Finci, ki so igrali na zadnjem evropskem prvenstvu, nabrušeni za tekmo s Slovenijo, dobro ve povratnik v reprezentanco Erik Janža, saj ima v poljskem klubu Gornik Zabreze za soigralca finskega reprezentančnega branilca Richarda Jensna. »Povedal mi je, da so izjemno motivirani. Mi se jim moramo zoperstaviti samozavestno in na vso moč,« je bil jedrnat Erik Janža, ki ima v reprezentanci zgolj en nastop pred skoraj desetletjem, od zadnjega vpoklica pa je minilo že skoraj tri leta. Prav na bočnih položajih ima Slovenija težave, zato utegne Janža glede na bogate klubske izkušnje dobiti pomembno vlogo, saj je med najboljšimi igralci poljske lige.