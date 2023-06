Slovenija ima četrtega prvaka v ligi NBA. Po Radoslavu Nesteroviću, Benu Udrihu in Saši Vujačiću je slast zmagoslavja v najmočnejši košarkarski ligi na svetu zdaj izkusil še Vlatko Čančar. Vloga 26-letnega Koprčana v finalu sicer ni bila velika, saj je igral zgolj na eni tekmi in še to le 29 sekund, a je svoj doprinos dal v rednem delu, ko je ob nekaterih poškodbah soigralcev dobil večjo minutažo in jo po večini tudi odlično izkoristil. Njegov Denver je na petem finalnem obračunu še četrtič ugnal Miami in se veselil prvega naslova prvaka v zgodovini kluba. Najkoristnejši igralec finala (MVP) je postal Nikola Jokić.

»Super. Opravili smo posel. Zdaj gremo lahko domov,« je Nikola Jokić, ki je peto tekmo sklenil pri 28 točkah, 16 skokih in štirih asistencah, povedal nemudoma po zmagi. 28-letni srbski košarkar je popolno nasprotje ostalih zvezdnikov v ligi NBA, saj nerad sili v ospredje in ne živi glamuroznega življenja. Rad je v ozadju, uživa v igranju košarke, blišč in slava, ki prideta zraven, pa mu nista najbolj po godu. Tudi ob slavju naslova prvaka ni bil posebej ganjen in je bolj kot o uspehu razmišljal o tem, kdaj bo lahko odšel v domovino. »Zmagovalna parada? Kdaj točno je? V četrtek? Ne, takrat bom že doma,« je na novinarski konferenci dejal Jokić, ki se je z naslovom prvaka, nazivom najkoristnejšega igralca (MVP) finala in dvema zaporednima nazivoma najkoristnejšega igralca (MVP) rednega dela zacementiral med velikani lige NBA. »Glede na statistiko v finalu se je vpisal med legende tega športa. Do zdaj ga ni bilo centra, ki bi delal, kar dela on,« je Jokiću na dušo popihal legendarni Isiah Thomas. Jokić je postal najnižje izbrani košarkar na naboru lige NBA, ki je prišel do naziva MVP finala. Denver ga je namreč na naboru leta 2014 izbral kot 41. Je šele tretji igralec v zgodovini lige po Willisu Reedu in Dennisu Johnsonu, ki je kot izbor v drugem krogu nabora postal MVP finala. »Neverjetno popotovanje od 41. izbora do sem. A ko si enkrat v ligi NBA, to ni pomembno. Igraš in se trudiš po najboljših močeh,« je v svojem slogu odgovoril Jokić.

Denver je peto tekmo odločil v zadnji minuti z nekaj izjemnimi potezami na obeh straneh igrišča. »Vedel sem, da nam lahko uspe. Če bomo le zdravi,« je povedal Jamal Murray, ki je pristal pri 14 točkah ter po osmih skokih in asistencah. »To je prvi naslov prvaka od mnogih,« je dodal samozavestno. Z njim se strinjajo tudi stavnice, saj je Denver na številnih favorit za naslov prvaka tudi za naslednje leto. »Naredili smo nekaj, kar Denverju ni uspelo še nikoli. Smo zadovoljni, a ne potešeni. Zavedamo se, da imamo mlado moštvo. Ob 16 zmagah v končnici smo svetu pokazali, česa smo sposobni. Zdaj želimo to še nekajkrat ponoviti,« je odločen trener Denverja Mike Malone.

Pri Miamiju je po porazu vladalo razočaranje, a hkrati zavedanje, da so kot osmouvrščena ekipa vzhodne konferenci dosegli ogromno. »Nimamo česa obžalovati. Denver je bil v tem finalu enostavno boljše moštvo. Tokratno tekmo bi ocenil kot našo najboljšo obrambno v celotni sezoni, pa smo vseeno bili prekratki. Enostavno lahko samo čestitamo Denverju, ki si je zaslužil naslov prvaka,« je nasprotniku športno čestital trener Miamija Erik Spoelstra. Podobno je storil tudi prvi zvezdnik moštva s Floride Jimmy Butler in dodal: »Ponosen sem na svoje soigralce in na vse, kar smo naredili v končnici. Še vedno sem stoodstotno prepričan, da bom z Miamijem v prihodnosti osvojil naslov prvaka.«

Rajanje tamkajšnjih ljubiteljev košarke po tekmi pa je prekinil strelski pohod, v katerem je bilo ranjenih devet oseb. Tri so v kritičnem stanju, denverska policija pa je napadalca že prijela. Do streljanja je prišlo tri ure in pol po koncu tekme in 1,6 kilometra stran od dvorane Ball Arena v Denverju.