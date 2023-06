O tem, kako je zadovoljen s pripravami.

S pripravami na evropsko prvenstvo sem zelo zadovoljen. Vse igralke, ki so sodelovale, si zaslužijo pohvale za trdo delo. Skupaj smo preživeli veliko časa, kar ni vedno najlažje. V vsakem trenutku so dajale od sebe vse in še več. Zaradi številnih sprememb v moštvu smo morali prilagoditi našo igro in vnesti veliko novosti. Svoje možgane sem ožemal kot pomaranče, da sem prišel do kakšne ideje. Verjemite mi, da ni lahko na novo postaviti koncepta igre, a nam je uspelo in za to igralkam čestitam. Manjka nam kar nekaj igralk na različnih položajih, zato smo morali narediti nekaj drugega in delati na stvareh, s katerimi bomo poskušali presenetiti nasprotnice. Če potegnem črto, sem s pripravami zelo zadovoljen v vseh pogledih.

O tem, kako so poškodbe in odsotnost ameriške košarkarice spremenile priprave.

Priprav to ni spremenilo. Ne glede na to, kdo je tukaj in koga ni, moram kot košarkarski trener vedno opraviti svoje delo in stvari prilagoditi tako, da kar najbolje izkoristimo naše prednosti. Spremenil pa se je naš igralni načrt. Na to smo bili pripravljeni in uvedli veliko novosti, tako v obrambi kot v napadu.

O tem, ali je trenerski štab že popolnoma pripravljen na nasprotnice v skupinskem delu evropskega prvenstva.

Trenerski štab se je na nasprotnice začel pripravljati od trenutka, ko so opravili žreb skupin. Medtem sem kot trener igralkam za motivacijo zabičal, da morajo stremeti k temu, da je njihova osredotočenost le na naslednjem treningu. Vsakič samo to. Da so maksimalno osredotočene na delo, ko pride tekma, pa na tekmice. Tako smo šli skozi priprave in naredili resnično veliko in dobro delo.

O nasprotnicah v skupinskem delu.

Velika Britanija in Nemčija nimata bogate tradicije na evropskih prvenstvih. Velika Britanija ima trenutno morda najbolj nadarjeno generacijo v zgodovini. Imajo kar nekaj igralk, ki igrajo v evroligi in premorejo izkušnje iz univerzitetne košarke. So visoke in fizično močne, a nimajo izkušenj s pomembnih tekem. Nemke niso tako fizično močne, a so v povprečju najvišja reprezentanca na prvenstvu. Že ena od njihovih branilk ima 192 centimetrov. S tem bodo povzročale težave vsem, a so po drugi strani zato počasnejše in imajo težave s hitro igro nasprotnic. O Franciji pa ni treba izgubljati besed, saj imajo vse in so glavne favoritke za zlato odličje, čeprav jim manjka Marine Johannes, ki igra v WNBA. A tudi proti njim bomo odkrito krenili po zmago.

O tem, ali je bilo dovolj časa za uvedbo vseh sprememb v igri.

Bilo je povsem dovolj časa, tudi zato, ker so igralke resnično marljivo delale in bile osredotočene. Ali bo to dovolj za zmage, pa ne vem. Kot stalno ponavljam, se bomo borili na vso moč, da uresničimo naše cilje in želje.

O prednostih in slabostih v slovenski igri.

Glede na to, da imamo pomanjkanje višine, je nekako logično, da stremimo k agresivnemu pokrivanju nasprotnic z žogo oziroma kar na celotno zunanjo linijo, veliko pa bo odvisnega od dobrega zapiranja. Skok nam je pričakovano predstavljal največ težav in tako bo bržkone tudi na prvenstvu. Pripravili smo nekaj posebnosti, a pričakujemo, da se jim bodo nasprotniki znali prilagoditi, nato pa bomo na potezi spet mi.

O kapetanki Teji Oblak.

Ob Teji Oblak bi izpostavil še Evo Lisec. Sta vodji ne samo na igrišču, temveč tudi izven njega. Imata to moč, da z besedami spremenita odnos igralk na igrišču. Odlično sta sprejeli in vodili mlade igralke. O njiju lahko govorim samo z izbranimi besedami.

O tem, ali se v ekipi že čuti pozitivna nervoza ob približevanju evropskega prvenstva.

Čutim, da se osredotočenost z vsakim dnem, ko smo bližje prvi tekmi, veča. Pričakovanje je veliko, stresa pa ni in ga ne sme biti. Tudi to je naloga nas trenerjev. Torej poskrbeti, da igralke niso v stresu, saj ta ne prinese nič dobrega. Moramo biti sproščeni, motivirani in željni uspeha, če pa bomo v stresu, bomo lahek plen za vsakogar.

O pričakovanjih na evropskem prvenstvu.

O tem težko govorim. Manjka nam nekaj igralk, a moramo biti pošteni in poudariti, da tudi nasprotnice ne bodo v popolnih postavah. O pričakovanjih veliko tudi ne razmišljamo. Prihodnosti ne moremo predvideti. Lahko pa poskrbimo, da se vsako tekmo borimo do zadnjega atoma moči in se naslonimo na tisto, kar smo delali na pripravah. S tem, sem prepričan, bomo na vsaki tekmi v dobrem položaju za zmago. Evropsko prvenstvo bo vojna, kaj nam bodo prinesli rezultati, pa bomo videli.