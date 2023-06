Letošnji veliki začetek kolesarske dirke po Sloveniji bo v Celju, ki si je čast prislužilo s tem, ko je bilo lani izbrano za najboljšega gostitelja. Knežje mesto ima bogato tradicijo sodelovanja s slovensko pentljo in bo letos tako že desetič gostilo začetek ali konec etape. »Celje odlično sodeluje z organizatorji dirke po Sloveniji in pri organizaciji vidi veliko priložnosti za razvoj mesta. Že ves teden imamo v mestu dogodke v povezavi z dirko po Sloveniji,« je včeraj na otvoritveni novinarski konferenci dobro sodelovanje mesta in organizatorjev dirke pohvalil župan Celja Matija Kovač.

Dirka po Sloveniji praznuje 30. rojstni dan in je od svoje prve izvedbe do danes postala povsem drugačna. Danes se bo začela 29. izvedba slovenske pentlje, saj je dirka v letih 1997 (finančne težave) in 2020 (covid) odpadla. »Dirka ima letos rojstni dan. Nastala je pred 30 leti na pobudo entuziastov iz Novega mesta. Vse z namenom, da bodo domači kolesarji lahko nastopali na mednarodnih dirkah v Sloveniji. Iz skromne ekipe je dirka rasla in se razvijala. Prekosila je lokalno okolje in postala mednarodna. Za kolesarski klub je dirka po Sloveniji blagovna znamka,« je rast dirke skozi leta opisala Mojca Novak, predsednica organizacijskega odbora dirke.

Številka ena je dirka

Letos prvič, odkar je postal profesionalni kolesar, na dirki ni Tadeja Pogačarja. Prvi kolesar sveta, ki je na prvem mestu lestvice mednarodne kolesarske zveze že sto tednov, se je dirki odpovedal, ker mu zaradi poškodbe zapestja zmanjkuje časa za pripravo na glavni cilj sezone – dirko po Franciji. »Za nas se ni spremenilo nič. Dirka sama je najbolj pomembna in je številka ena. Kljub odsotnosti Pogačarja zanimanje zanjo ni nič manjše,« nam je zaupal organizacijski direktor dirke Bogdan Fink in tudi zatrdil, da imajo organizatorji letos na voljo rekorden proračun v višini 1,5 milijona evrov.

Dirka po Sloveniji je glavni medijski preskok doživela leta 2017, ko jo je začela prenašati britanska televizija Eurosport. »Od takrat si je prenose dirke po Sloveniji ogledalo že 46 milijonov gledalcev. To je izjemna priložnost za oglaševanje in promocijo Slovenije,« je velik pomen dirke za Slovenijo izpostavila Aleksandra Lipej iz Slovenske turistične organizacije.

Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu, ki se je v zadnjih dveh letih v Novo mesto pripeljal v zeleni majici zmagovalca, izrazitega favorita na dirki ni. Najbolj zveneče ime vseeno prihaja iz Pogačarjeve ekipe UAE. Diego Ulissi je na dirki po Sloveniji prav tako že slavil dvakrat (2011, 2019). Včeraj je 15 minut zamudil na otvoritveno novinarsko konferenco, nato pa v italijanščini povedal: »Od leta 2011, ko sem zmagal prvič, je preteklo že veliko časa. Vseeno se pri svojih 34 letih počutim odlično in napadam novo zmago. Tadeja ni tukaj, čeprav je najpomembnejša oseba v ekipi, vseeno pa imamo močno ekipo. V odlični formi je tudi Domen Novak, ki si želi dobrega rezultata. Sam bom poskušal odpeljati dobro dirko. Upam, da sem se dobro odpočil po dirki po Italiji, iz dneva v dan bom videl, kako se počutim. Tako bomo tudi prilagajali ekipno taktiko, saj nimamo izrazitega kapetana.«

Kdo se bo boril za zeleno?

Ob Domnu Novaku bo glavno slovensko orožje za visoka mesta v skupnem seštevku tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki pa se tudi ne vidi, da bi lahko napadal zeleno majico. »Oder za zmagovalce ja, skupna zmaga ne,« je bil znova zelo analitičen Matej Mohorič, ki ima z domačo dirko še neporavnane račune, saj še nima etapne zmage. »Nekako sem se že sprijaznil s tem, da doma ne morem zmagati. Seveda si želim, saj je vsaka profesionalna zmaga pomembna. Zagotovo mi najbolj ustreza zadnja, peta etapa in tam bom znova iskal svojo priložnost.« Osemindvajsetletni kolesar je lani v zadnji etapi, ki je imela enak zaključek z vzponom na Trško goro pred prihodom v Novo mesto, končal na drugem mestu, tik za Tadejem Pogačarjem. »Dirka po Sloveniji je zame ključna za pripravo na dirko po Franciji. Priprave sicer niso potekale povsem brez težav, saj sem imel zaradi preobremenjenosti natrgano mišico. Vseeno to ni nekaj, kar se ne bi dalo rešiti in sedaj sem tukaj v že kar v dobri formi,« je zaključil Kranjčan, ki prav tako ni razkril, kdo je glavni kapetan v ekipi Bahrain Victorious.

Pri napovedih za posamezne etape in razplet dirke je bil znova najbolj neposreden še en slovenski zvezdnik kolesarstva Luka Mezgec (Jayco AlUla). »Moji spomini na Celje so zelo lepi, saj sem tu leta 2019 že zmagal. Za letos se ve, kakšna je hierarhija v naši ekipi. Sem v službi Dylana Groenewegna, ki je tukaj zato, da dobi čim več etap. Še posebej mu ustreza zaključek danes v Rogaški Slatini. Tudi jutri mislim, da bo prišel čez vse klance in bo lahko sprintal za zmago, če pa ne, bom poskušal izkoristiti priložnost. Nismo prišli le po etapne zmage, s Filippom Zano imamo tukaj tudi kolesarja, ki bo v Novem mestu odet v zeleno,« je v svojem slogu razkril Luka Mezgec.

Kolesarje na letošnji dirki čaka pet etap, ki so razporejene po celotni Sloveniji, manjka le Gorenjska. Kraljevska etapa bo na sporedu v soboto, ko se bodo tekmovalci iz Ljubljane podali proti Kobaridu, tam pa jih dvakrat čaka vzpon na Kolovrat. Izjemno zahteven klanec je lani gostil celo karavano slovitega Gira. »Klanec sem si ogledal. Je zelo zahteven in dolg, saj zanj potrebuješ več kot pol ure. Kdor bo najboljši na Kolovratu, bo zmagovalec dirke. Sam bom sicer dirkal na polno, a je zame nekoliko pretežak,« je najbolj izpostavljen klanec letošnje dirke opisal Matej Mohorič.

*** 1.500.000 € je proračun letošnje kolesarske dirke po Sloveniji, kar je rekorden znesek v zgodovini dirke. 28 izvedb dirke po Sloveniji je bilo doslej v 30-letni zgodovini. 14-krat so zmago slavili domači kolesarji, 14-krat pa tuji. Edini, ki se lahko pohvalijo z dvema skupnima zmagama, so: Tadej Pogačar, Primož Roglič, Diego Ulissi, Jure Golčer in Mitja Mahorič.