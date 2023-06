»Jaz, stranka in preostali direktorji smo pričakovali, da bomo ob zmagi levega političnega pola prvi razrešeni s funkcij. Odpravnina in plače do konca mandata bi mi zagotovile človeško dostojanstvo, obstoj in preživetje.« Tomaž Kokot, bivši generalni direktor Pošte Slovenije. Foto: Arhiv Pošte Slovenije