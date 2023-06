Če nimaš denarja, gledaš

‘Pustite se očarati s koščkom originalne sacher-torte in skodelico kave.« Kavarna Sacher je odprla svoja vrata v starem tržaškem mestnem jedru. To naj bi bila prva Sacher kavarna izven avstrijskih meja, ampak, saj vemo, brez Avstrije Trsta sploh ne bi bilo. Dunaj je spet prikorakal v svoje pristanišče. Pred nekaj meseci so lokalne oblasti slovesno postavile spomenik, posvečen Mariji Tereziji: tolar velikanskih dimenzij, v jeklu in s premerom treh metrov. Vsak goji svojo nostalgijo do propadlega imperija. V Kopru imajo Titov trg in butične sarajevske čevapčičarne, v Trstu pa nov spomenik, posvečen stari cesarici, in novo Sacher kavarno.