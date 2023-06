Rožnik, kraj nesrečnega imena

Včeraj je bil dvakratna novica dneva Rožnik. Najprej je Ljubljančane šokiralo, da bo zaradi nesoglasij med lastniki in najemniki začasno zaprta gostilna na Rožniku. Kaj je hujšega kot to, da sprehajalci na Cankarjevem vrhu nekaj časa ne bodo dobili kave, piva, flancatov in pehtranove potice.