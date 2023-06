Primorec Urban Kravos, ki ga je ljubezen pred leti pripeljala na Gorenjsko, je aktiven že od mladih nog. Rad je tekel in se ukvarjal s fitnesom, ravno na svoj 30. rojstni dan pred štirimi leti pa se je moral soočiti z neprijetno diagnozo: sladkorno boleznijo tipa 1. »Pred tem so se mi pojavili klasični znaki: neustavljiva žeja, zelo pogosto uriniranje in utrujenost. Ker sem načrtoval rojstnodnevno zabavo, sem s pregledom zavlačeval, a se mi je v tednu dni vid tako poslabšal, da sem moral obiskati osebno zdravnico. Meritve sladkorja so pokazale 27 in tako sem ravno na predviden dan zabave pristal v bolnišnici,« se spominja sogovornik. Po začetni precejšnji stiski ob postavljeni diagnozi, ko je bil prepričan, da se ne bo mogel več ukvarjati s športom, ni obupal. Po posvetovanju z zdravniki in ob veliki podpri družine se je sprijaznil z boleznijo in se na povabilo Zveze društev diabetikov Slovenije (ZDDS) začel ukvarjati s kolesarstvom.

»Ko sem izvedel, da želijo sestaviti kolesarsko ekipo, sem bil takoj za to. Šport mi namreč ogromno pomeni in je moja velika motivacija, ki mi pomaga naravno uravnavati krvni sladkor. Kolesarjenje je zame sprostitev, saj zna biti sladkorna bolezen zaradi nihanj v telesu, na katera nimamo vselej vpliva, precej naporna. Med vožnjo si umirim glavo in predelam vse svoje skrbi,« pojasni Urban. Svoj vsakdan je moral prilagoditi tako bolezni kot aktivnostim: redno mora preverjati raven sladkorja v krvi, pri sebi pa ima vselej tudi rezervo hitro delujočih ogljikovih hidratov, da si opomore po hitrem znižanju sladkorja v krvi. Na splošno je zadovoljen z obravnavo sladkornih bolnikov v Sloveniji, saj imamo nekaj vrhunskih diabetologov, ki se zelo trudijo zanje. »Vsi medicinski pripomočki so brezplačno dostopni, žal pa je velika težava pri možnosti izbire, sploh pri inzulinskih črpalkah, kjer ni nobene konkurence. Posledično si nekateri najsodobnejše pripomočke na lastne stroške naročamo iz tujine, kar pa ni poceni. Mnogi si žal tega ne morejo privoščiti,« je jasen sogovornik.

Skupaj zbrali 384.400 kilometrov

Potem ko je Urban, ki je tudi predan oče treh otrok, v začetku maja sodeloval v kolesarski akciji Dobrodelno okrog Slovenije, s katero je med drugim ozaveščal o pomenu gibanja za osebe s sladkorno boleznijo, svoje poslanstvo v tem času širi v vlogi ambasadorja vseslovenske kampanje v organizaciji ZDDS #DarujemKilometre. Z omenjeno akcijo, ki poteka peto leto zapored, želijo v zvezi osebe s sladkorno boleznijo in njihove bližnje spodbuditi k aktivnemu življenjskemu slogu, ki pomembno prispeva k dobro vodeni sladkorni bolezni. Za cilj so si postavili, da z zbranimi kilometri prispejo do Lune, do sedaj pa so v petih letih skupaj zbrali 384.400 kilometrov.

»Do Lune manjka še dobrih 80.000 kilometrov, zato upam, da bomo cilj dosegli do 14. novembra, ko je svetovni dan sladkorne bolezni. Do takrat lahko s hojo, tekom in kolesarjenjem po izbranih poteh svoje kilometre daruje vsakdo, ki svoj podvig skupaj s ključnikom #DarujemKilometre deli na facebooku in instagramu,« k sodelovanju vabi Urban Kravos. Poleti si bo, kot je dodal, zagotovo vzel čas tudi za pohodniške izzive in skupaj z družino raziskal najlepše gorenjske kotičke. Morda se bodo podali tudi po slikoviti Lambergovi poti, ki jih bo iz Begunj na Gorenjskem popeljala do gradu Kamen in naprej do doma v Dragi, ali pa bodo raziskali krožno pot Podljubelj, kjer ne manjka lepih razgledov. Obe trasi z namenom spodbuditi k zdravemu življenjskemu slogu, saj tako zmanjšujemo možnosti za nastanek sladkorne bolezni in drugih bolezenskih stanj, predlagajo tudi v ZDDS, ki danes povezuje 39 društev diabetikov iz vse Slovenije in v katerem aktivno sodeluje več kot 14.000 članov.