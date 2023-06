Na Visokem si želijo okrevališča za srčne bolnike

V Poljanski dolini nadaljujejo pester program v čast delu in življenju Ivana Tavčarja. Po temeljiti obnovi dvorca Visoko v preteklem obdobju imajo velike načrte glede razvoja tudi v prihodnje. Novi dvorani za zaključene družbe in kuhinji naj bi se pridružil center za rehabilitacijo in preventivno kardiologijo.