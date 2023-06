Poljski predsednik Andrzej Duda in nemški kancler Olaf Scholz sta bila v ponedeljek v Parizu pri predsedniku Emmanuelu Macronu. Glavna tema: Ukrajina in prihajajoči vrh zavezništva v Vilni, na katerem bo treba Kijevu poslati sporočilo glede njegovih želja po članstvu v Natu oziroma varnostnih jamstvih. Duda se je v skladu z močno podporo Varšave Kijevu zavzel za jasen signal Ukrajini, da je pot v članstvo odprta. Kijev denimo želi, da bi obstoječo komisijo Nato-Ukrajina, ki je bila ustanovljena že leta 1997, nadgradili v svet Nato-Ukrajina. Vendar niti ob takšnih signalih hiter vstop Ukrajine ni realen. Tudi če bi obstajalo politično soglasje, ki ga ni, je pogoj za vključitev nove države, da ni v vojni. Zato je pričakovati (tudi) druge korake.

Kakšna jamstva in kdaj?

V ospredju je tako vprašanje dolgoročnih varnostnih jamstev, ki bi jih lahko Ukrajini ponudili že v Vilni. Kijev k takšnemu koraku poziva tudi zaradi bojazni, da se bo Zahod utrudil od vojne ter da bi v kateri pomembni članici na oblast prišel politik, bolj zadržan do podpore Ukrajini. Kakšna bi ta jamstva bila, ni jasno – politiki so redkobesedni. Kot navaja Eric Ciaramella v prispevku na to temo za mislišče Carnegie Endowment for International Peace, naj bi šlo za zbir zavez o urjenju in opremljanju vojske ter sodelovanju vojaških industrij. Jamstva na ravni zavezništva bi dopolnili še s specifičnimi dvostranskimi sporazumi članic z Ukrajino. Ideja je, da bi močna, moderna in dobro izurjena ukrajinska vojska ter jasne zaveze Nata Rusijo odvračale od vojne, na kar v izjavah namiguje tudi generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg. Kijev v tem pogledu omenja sodelovanje po zgledu ZDA in Izraela.

Ciaramella pa tudi navaja, da je v nekaterih zahodnih državah več vrst pomislekov do formalnega podpisa takšnih jamstev že na vrhu v Litvi: nekateri menijo, da je treba najprej počakati na razplet ukrajinske protiofenzive, drugi, da je treba počakati, ker bodo jamstva morda potrebna za prepričevanje Kijeva o mirovnih pogovorih, tretji, da je korak nesmiseln, saj da lahko Ukrajini resnično varnost zagotovi samo članstvo v Natu. Na pogovorih v Parizu sta bila Scholz in Macron zadržana do jasnega signala o ukrajinskem članstvu v Natu in sta bolj zagovarjala varnostna jamstva. »Potrebujemo nekaj takšnega, in to v zelo konkretni obliki,« je dejal Scholz.

Švedska bo izročila Turka

To in druge teme bodo tudi pred obrambnimi ministri držav članic, ki danes začenjajo dvodnevno zasedanje. Na dnevnem redu je tudi vstopanje Švedske v Nato, ki bi ga radi spravili pod streho do vrha. Švedska vlada je v ponedeljek odločila, da bo Turčiji izročila njenega državljana, ki ga iščejo zaradi objave lažnih posnetkov predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Omenjeni 35-letni Kurd je v Turčiji že prej sedel zaradi trgovine z drogo, nato so ga predčasno izpustili, Turčija pa sedaj tudi zahteva, da kazen odsluži do konca. Na Švedsko je prišel zakonito.

Pred odločitvijo vlade je švedsko vrhovno sodišče presodilo, da ni ovir za njegovo izročitev. Sam trdi, da ga iščejo, ker je član prokurdske opozicijske Ljudske demokratske stranke (HDP) in podpira v Turčiji prepovedano Turško delavsko stranko PKK.

Izročitev je nedvomno povezana z zahtevo Turčije, da ji Švedska izroči več oseb, če naj sprosti blokado njenega vstopa v Nato. Do prejšnjega meseca so v Stockholmu morda še upali, da bo Erdogan izgubil volitve, zdaj je ta vlak odpeljal. Priložnost za napredek bo spet danes, ko se v Ankari dobijo predstavniki Turčije, Švedske, Finske in Nata.

Največja letalska vaja

Nato je medtem ponedeljek v Nemčiji začel svojo največjo letalsko vojaško vajo v zgodovini, ki bo trajala dvanajst dni. Sodeluje 10.000 vojakov in 250 letal iz 25 držav, tudi Slovenije. Načrtovati so jo začeli že leta 2018, v njej sodeluje sto ameriških letal, do nje pa prihaja nekaj tednov po odločitvi Washingtona, da bo zaveznicam dovolil urjenje ukrajinskih pilotov na svojih vojaških letalih F-16.

Ena od velikih pomanjkljivosti Ukrajine ob sedaj začeti protiofenzivi je znatna premoč Rusije v zraku. Mnogi vojaški analitiki opozarjajo, da bo brez letalskih sil preboj utrjenih ruskih frontnih črt mnogo težji.