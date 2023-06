Zagotoviti moramo umeščanje v prostor, idejno rešitev, strokovno podlago zanj. Treba je imeti natančne podatke vseh ponudnikov. Zagovarjamo, da so zahodne tehnologije veliko bolj primerne, ker so bolj predvidljive, robustne in zanesljive. V to smer je treba peljati postopek pobude. Mogoče je treba razmisliti tudi o tem, da trenutno energetsko dovoljenje preveč omejuje konkurenco oziroma bo moral investitor najti način, da ne bo omejeno na eno konkretno tehnološko rešitev, ampak bo omogočen konkurenčen boj ponudnikov.

Ogromno vprašanj do danes še ni bilo rešenih in čas je bil zamujen. Proaktivna drža našega ministrstva pri iskanju odgovorov na ta vprašanja ne bi smela biti razumljena kot zaviranje.