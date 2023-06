Glede železnic je v Sloveniji problem to, da so te podaljšek ene politične stranke in so skozi njihov sindikat železničarjev, ki ga je tedaj vodil Berdajs, dosegle, da se prepreči zmanjšanje števila nesreč pri prečkanju tirov. Rešitve za zmanjšanje nesreč, ki so namenjene večji opaznosti lokomotive, je SDS preprečila s podporo DeSUS, NSi in SLS. No, pol leta nazaj sta bila v občini, ki jo vodi SDS-ov župan, potem dve tovrstni nesreči, ki bi se jih brez težav preprečilo.

Mitja Vilar, Šmarje Sap