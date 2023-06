Manjša ribiška vasica Medulin je z leti postala sodobno istrsko turistično središče. Poleg edinstvene plaže Bijeca ponuja veliko možnosti za aktiven oddih, ne manjka pa niti znamenitosti, ki popestrijo poletne dni.

Arheološko najdišče Vižula

Predvsem družinam z malo večjimi otroki (tudi najstniki) priporočamo obisk polotoka Vižula v samem srcu Medulina. Pravijo mu tudi kraj tišine in bogate tisočletne preteklosti. Že pred časom so v gozdu s sredozemskim rastjem postavili multimedijski arheološki park Vižula. Vstop je brezplačen, skozenj pa se lahko zapeljete tudi s kolesom. Primeren je tudi za otroški voziček in poganjalčke. Na območju arheološkega parka, ki je namenjen tako odraslim kot otrokom, so gostinska objekta, tri otroška igrišča v senci borovih dreves in adrenalinski park. V nekdanjem kamnolomu so postavili oder za različne prireditve, obiščete pa lahko tudi šolo arheologije in si ogledate primer starodavnega zeliščnega vrta.

V parku so pametne klopi, e-drevo in hotspot točka, številne informacijske table v braillovi pisavi in krožna taktilna karta, vse pa je dostopno slepim in slabovidnim. Pri vhodu, na informacijski točki, boste dobili vse potrebne informacije o parku, za deset evrov pa si le izposodite VR-očala. Verjemite, ne boste obžalovali. Kajti arheološke sledi na tem 26 hektarjev velikem območju segajo od neolitika do pozne antike in zgodnjega srednjega veka, Vižula pa je najbolj znana po odkritju antične vile, ki s svojimi mogočnimi dimenzijami, monumentalno arhitekturo ter bogastvom okrasja, lepoto mozaikov in najfinejšim marmorjem velja za eno najlepših, največjih in najrazkošnejših pomorskih rezidenc rimskega cesarskega obdobja na vzhodni obali Jadrana.

Navidezna resničnost

Stavbe, v katerih so bogati Rimljani na Vižuli razkošno živeli in uživali vse prednosti tedanje kulture, umetnosti, znanosti in gastronomije, so večinoma arheološko zaščitene in so pod zemljo na skoraj celotnem polotoku in v morju. Informacijske točke vas bodo usmerile do kraja, kjer so še vidni ostanki rimske palače. Brez težav boste opazili gradbene ostanke cesarskega in poznoantičnega pomorskega kompleksa, katerega velik del danes leži pod morjem in se razprostira z zahodne in jugozahodne strani polotoka kar 40 metrov v smeri proti morju. Razsežnosti nekdanje cesarske stavbe zaznamuje tudi obzidje, ki je danes dobro vidno na peščeni obali in je bilo del edinstvene fronte, dolge približno 720 metrov, ki se je raztezala od peščene obale do starodavnega pomola v višini zaliva Runka. Usedite se pod senco drevesa in se s pomočjo VR-očal potopite v svet tistega časa. Zgodbam lahko prisluhnete v treh jezikih. Izberete lahko hrvaški, angleški ali nemški jezik. Navidezna resničnost vas bo popeljala po razkošnih prostorih nekoč izredno bogato okrašene in opremljene vile, občudovali boste čudovite mozaike ter izvedeli, kako živahno je bilo nekoč pristanišče za ladje s skladiščem domačega žita, olja in vina, ki so jih do Vižule prevažali z ladjami v amforah.

Park gosti tudi številne koncerte in druge prireditve. Enaindvajsetega junija bo tako potekal koncert Ane Rucner in Marka Duvnjaka ob čudovitem sončnem zahodu. Koncert z začetkom ob 20.54 bo tudi uradni pozdrav poletju v arheološkem parku.

Vredno ogleda Stari mlin na veter, domačini mu pravijo malin, stoji tik ob morju, na koncu promenade v Medulinu. Postavljen pred približno 150 leti zdaj gospodovalno bedi nad pristaniščem, hkrati pa je tudi simbol Medulina. Danes ima novo, prenovljeno podobo – je kopija izvirnika, mlina na veter z mlinskim kamnom, lesenimi mlinskimi elementi, vrtljivim pokrovom in osmimi jadri – in ponovno melje žito, s pomočjo elektromotorjev, kadar ni dovolj vetra. Vsako leto avgusta, sredi turistične sezone, pred mlinom poteka Malin fest, edinstvena kombinacija tradicionalne in zabavne prireditve.