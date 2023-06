Saj veste sami ali vsaj večina med vami: ko pomislite na hribe in planinsko kočo, pomislite tudi na kakšno okusno neponovljivo enolončnico. In ko pomislite na morje, pomislite na jed, ki je značilna za Istro, Dalmacijo, Sicilijo, grške otoke … Pravzaprav je vsem krajem ob Sredozemskem morju skupno, da je tam hrana lahka, z veliko sveže zelenjave, zato ni čudno, da mnogi uvrščajo tako imenovano mediteransko hrano v sam vrh najbolj zdrave prehrane.

Šparglji, jajca, panceta ...

Tako kot velja na vseh področjih, je seveda tudi pri pripravi hrane dejstvo, da v bistvu enake jedi v vsakem kraju pripravljajo na svoj način. Da bi si pričarali okuse, vonjave in šarm slovenske Istre ali Portoroža, lahko doma presenetite z recimo šparglji, ki so ta mesec še aktualni. Potrebovali boste le šop špargljev, jajca, polento, panceto, česen, peteršilj, baziliko in sol. Torej: na oljčnem olju najprej narahlo prepražimo drobno nasekljan česen skupaj z narezanimi šparglji. Ko se ti zmehčajo, prilijemo stepena jajca s soljo in poprom ter pustimo na vroči plošči, dokler jajca ne zakrknejo. Obenem v drugi ponvi popečemo rezine polente in na drobne koščke narezano panceto. Ko postrežemo, na vročo polento naribamo sir, nanj nato nadevamo frtaljo s šparglji, potresemo koščke pancete in drobno narezan peteršilj z nekaj listki bazilike. Lahko pa šparglje ovijete v rezine pancete in posebej spečete jajce na oko.

Polenta, sipa, blitva ...

Za drugo jed, s katero se boste za nekaj ur »preselili« na morje, potrebujete sipo, blitvo, oljčno olje, čebulo, sol, poper, koruzno moko in sol, lahko pa po mili volji dodajate začimbe, ki bodo še bolj približale obmorske kraje. Na oljčnem olju popražite narezano čebulo in dodajte očiščene, oprane in na koščke narezane sipe ter dušite, dokler se ne zmehčajo. Občasno prilijte malo vode, nato pa dodajte še oprano in narezano blitvo ter posolite, popoprajte in dušite, dokler se blitva ne zmehča. Medtem v kotličku kuhajte najmanj pol ure polento, in sicer tako, da v slan krop najprej stresete malo koruzne moke, premešate, nato pa stresite še preostalo moko. Malo pred koncem dodajte žlico oljčnega olja. Ko je polenta, ki ne sme biti pretrda, pa tudi ne premehka, kuhana, jo stresite na večji krožnik, na sredi naredite vdolbino in čez prelijemo sipe z blitvo. Pustite nekaj časa, da se vpijejo v polento, in ponudite.

Zagotovo si boste pričarali čudovito popoldne, ampak saj veste: najbolje je, da si takšen obed privoščite ob morju.