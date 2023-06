Vsekakor je Vinodar najpomembnejša prireditev mesta Daruvar in njegovih vinarjev. Bogata vinska ponudba, sejem tradicionalnih izdelkov, strokovna predavanja in številne druge zabavne prireditve so zagotovilo za prihod velikega števila obiskovalcev iz celotne regije.

Razstava v gradu, stojnice na trgu

Letošnji Vinodar 2023 je trajal devet dni, spremljale pa so ga različne izobraževalne, zabavne in kulturne prireditve. Razstava vin je bila v gradu grofov Janković, zelo obiskan je bil tudi sejem tradicionalnih izdelkov in obrti na glavnem mestnem trgu z obilico dodatnih vsebin. Pobuda organizacijskega odbora Vinodara je, da bi bil Vinodar ob regijskem ocenjevanju sauvignona tudi prostor za ocenjevanja in predstavitev vin iz drugih sort.

Vse skupaj se je začelo 3. junija z likovno kolonijo Vino in umetnost, istega dne se je začel tudi teniški turnir, Vinotor, kolesarska rekreativna prireditev, pa je zbral več sto kolesarjev. Dan kasneje so organizirali pohod vina, s ponedeljkom pa so se začela strokovna predavanja, ki so se nadaljevala ves teden, lahko ste se udeležili tudi pokušanja vina z gostom enologom Martinom Grozdanovićem. Ob tem je amatersko gledališče Daruvar pripravilo gledališko igro Volkovi in ovce, ob večerih so na treh različnih lokacijah poskrbeli za glasbeno zabavo, čez dan pa so odre zasedle folklorne skupine in ansambli z etno glasbo. Poleg mažoretk, ki so spremljevalke številnih prireditev, so obiskovalci navdušeno zaploskali tudi mažoretkam iz vrtca.

Najlepše urejen kraj celinske Hrvaške

Vse to se je dogajalo na ulicah in trgih v središču mesta, kjer so svoje izdelke ponujali številni obrtniki, rokodelci in kmetje. Na stojnicah so bili najrazličnejši suhomesnati izdelki, bogata je bila ponudba sirov, pa tudi izdelkov iz volne in sodobnih oblačil s pridihom folklore, ponujali so izdelke iz lesa za gospodinjstvo in seveda vino okoliških vinarjev. Mestece je več kot prijetno, prijazno in gostoljubno, o čemer pričajo številna priznanja. Hrvaška turistična skupnost je na primer mestu do zdaj podelila kar štiri zlate, dve srebrni in bronasto priznanje, ki potrjujejo dejstvo, da je Daruvar v resnici najlepše urejen kraj celinske Hrvaške.

Zelenje in mestna arhitektura, kulturna raznolikost in izjemno bogata zgodovina s termalnim zdraviliščem ter znana vinska regija, to je le nekaj razlogov, ki so prispevali k temu, da so prejeli laskave nagrade. Če se boste pri odcepu Novska na avtocesti Zagreb–​Osijek odločili, da se odpeljete do Daruvarja, vam zagotovo ne bo žal. Ker je bil minuli konec tedna tam vinski sejem z ocenjevanjem, se spodobi, da povemo, da je med suhimi vini nearomatičnih sort zmagala graševina Erdutskih vinogradov, med sauvignoni je slavil tisti iz Galičevih vinogradov, med chardonnayji pa vino iz kleti Matočec.