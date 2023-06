Pliskovica je kraška vasica z manj kot tristo prebivalci, ki pa je izjemno uspešna pri razvijanju trajnostnega turizma s poudarkom na lokalni tradiciji. Preobrat se je zgodil pred nekaj več kot dvema desetletjema, ko je skupina zagnanih vaščanov ustanovila Razvojno društvo Pliska. Festival kamna organizira prav to društvo v sodelovanju z Mladinskim hotelom Pliskovica in skupaj s Srednjo gradbeno, geodetsko in okoljevarstveno šolo Ljubljana ter Višjo strokovno šolo Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana in ob podpori Centra za poklicno izobraževanje in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Kot poudarja ena od najaktivnejših, sicer delujoča v Zavodu ŠTIP - Hostlu Pliskovica, Ines Babič, je prireditev velikega pomena tako za regijo, Pliskovico kot tudi za kamnoseštvo na Krasu.

Danes Kamnolom skrivnosti

Festival sicer poteka že kar nekaj časa, saj so ga prvič organizirali leta 2013 in tako letos praznuje 10. obletnico, a ker ni bila možna izvedba zaradi covida, bo letos sedmič po vrsti. Osrednja prireditev bo v soboto in nedeljo, 17. in 18. junija, v Pliskovici, odprtje festivala Kamnolom skrivnosti pa bo že nocoj v kamnolomu sežanskega podjetja Marmor, in sicer v kamnolomu pri Lipici. Tam bo kulturno-modni dogodek, sodelovali pa bodo modni oblikovalci Stanka Blatnik, David Bacali, Sanja Stojanovski, Tjaša Škapin in Melania Kalz ter oblikovalci nakita Kuolmi, Sandra Kocjančič in Malalan Opčine. V glasbenem delu odprtja bodo sodelovali Marko Hribernik, Štefica Grasselli, Gregor Ravnik in Mojca Štoka -Moya.

Napovedani so številna strokovna predavanja in predstavitve – v soboto ob 15. uri bodo Maja Capuder, Živa Deu in Damjan Švara na balinišču predstavili Kamnarski terminološki slovar. Ob 20. uri bo predstavitev zgodovine nabrežinskih kamnolomov z Ivanom Vogričem, glasbo in kavadursko marendo, naj pa omenimo še, da bo Zavod Dobra pot predstavil inovativno spletno trgovino za rokodelske izdelke in nekaj rokodelsko obarvanih kratkih dokumentarnih filmov, posnetih leta 2022 na Krasu in v Brkinih.

Filmi in predavanja

Ines Babič je na kratko povzela vsebini dveh filmov: »Iz tisočletne tradicije oblikovanja kraškega kamna še danes nastajajo mojstrski izdelki, ki pripovedujejo svojo zgodbo. Kakšna je in kaj imata skupnega kraški človek in kamen, boste slišali v pripovedi iz filma O kamnu in Kraševcih. Še nekaj besed o filmu Kamnite vezi: vsak kamen na kraški gmajni ima svoje lice, na eni strani bolj gladko, na drugi razbrazdano. Kakršno koli že je, pripoveduje o življenju v kraškem svetu v preteklosti in o ljudeh, ki so s spretnostjo zlaganja kamenja pokrajino pretvorili v kulturno krajino brezmejnih suhih zidov in drugih kamnitih objektov.«

V Pliskovici bo seveda več kot zanimiva tržnica obrtniških ponudnikov. Na njej bodo sodelovali najrazličnejši obrtniki, predvsem tisti, ki prispevajo k ohranjanju in prepoznavnosti tako snovne kot nesnovne kulturne dediščine Krasa, in predstavili različne rokodelske dejavnosti, kot so pletenje košar, klekljanje, suhogradnja zidov … Nepogrešljivi na Festivalu kamna pa bodo zagotovo lokalni kamnoseki, ki s svojim delom ohranjajo pomembno kraško obrt.

Tekmovanje mladih kamnosekov

Osrednji dogodek festivala bo tekmovanje mladih kamnosekov, starih od 18 do 25 let, ki se bodo pomerili v predizboru evropskega tekmovanja za EuroSkills. Izdelke, ki jih mladi tekmovalci po predhodno pripravljenih načrtih naredijo v 18 urah, ocenjuje strokovna komisija, ki bo izbrala najboljše tri. Ti se bodo udeležili finalnega izbora v poklicnih spretnostih na državni ravni, olimpijadi poklicev. Državni prvak pa bo potem zastopal slovenske barve na mednarodnem tekmovanju EuroSkills. V kategoriji kamnosekov je Slovenija dvakrat osvojila srebro, enkrat medaljo za odličnost, trenutno imamo državno prvakinjo v kamnoseštvu Sibilo Leskovec, diplomantko višje strokovne šole v Sežani.

Pohodi in kolesarjenje

Tudi sicer se bo ta konec tedna v Pliskovici in okolici marsikaj dogajalo. Vsekakor velja opozoriti, da bodo na vodenem tematskem pohodu in kolesarjenju predstavljene kraška arhitektura in naravne kraške značilnosti. V soboto se boste navdušeni rekreativci zbrali pod glavnim šotorom in od 9.30 do 14. ure bo sledilo kolesarjenje Po sledeh kamnosekov. Med približno 30 kilometrov dolgo potjo si boste ogledali bližnje, predvsem opuščene kamnolome. V nedeljo pa se boste lahko odločili za sprehod po šest kilometrov dolgi krožni poti, saj bo od 10. do 13. ure vodeni pohod Po Pliskini poti.

Glede hrane in pijače seveda na Krasu ni bojazni. Poleg Turistične kmetije Petelin Durcik, domačije Vrabči in čebelarstva Petelin bo tam tudi Kamnarska kuhn'ca s ponudbo jedi partnerskih društev. Ne, ne, ne boste lačni.