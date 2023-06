Matulje, zeleno-modro zaledje Opatijske riviere, zgodovinsko križišče cest in počitniško mesto sodobnega turizma. Tu so nekoč po stoletnih poteh hodile mlekarice, zvončarji so preganjali zimo in oznanjali pomlad, ugledni popotniki pa so z vlakom prihajali na Opatijsko riviero. V iskanju novih aktivnosti za goste je Turistična skupnost občine Matulje pod pokroviteljstvom Hrvaške Turistične skupnosti in TZ Kvarner že pred tremi leti svojim gostom in lokalnemu prebivalstvu ponudila vožnje z e-kolesi. Te s pomočjo licenciranih kolesarskih vodnikov prikažejo zgodovino kraja, doživetje na poti pa popestri ponudba lokalnih pridelovalcev ter lokalne konobe in štancije.

»Vožnje imajo rekreacijsko-izobraževalni značaj, cilj pa je, da gostom, ki bivajo na našem območju, in njihovim gostiteljem predstavimo naravne lepote, zgodovinsko in kulturno dediščino ter velik potencial naše občine kot kolesarske destinacije,« nam je povedala Marijana Kalčič, direktorica TZ Matulji, in dodala, da je ozemlje občine Matulji v večjem delu pokrito z gozdovi. »Zato smo ustvarili mrežo kolesarskih in pešpoti. Skupno 300 kilometrov kolesarskih prog, označenih po težavnosti, zelena, modra, rdeča in črna, bo vsakomur, tudi najzahtevnejšim, v poseben užitek ne glede na to, ali izberete pot, ki gre samo skozi gozd in uživate v flori in favni, ali pa greste po cesti in uživate v zanimivih in slikovitih krajih. Lep razgled na okolico Matuljev se odpre z razgledišč na Škrapni, Zvonećih, Rukavcu in Črnčićih, ki sta tudi kraja, kjer boste naredili čudovite fotografije za vaš arhiv spominov,« je povabila Kalčičeva, tudi sama licencirana kolesarska vodnica.

Srede rezervirane za kolesarske zgodbe

Vse do zadnje srede v septembru lahko izberete izziv in se ob 16. uri pridružite skupini do 15 kolesarjev, ki se je po predhodni prijavi odzvala povabilu. »Rezervacije so nujno potrebne, saj je število električnih koles, ki si jih za turo lahko sposodite, omejeno. Trase so prilagojene tudi manj telesno pripravljenim, vodenje pa poteka v štirih jezikih,« je povedala Kalčičeva. Vodnik Valter Dessardo jo je v smehu dopolnil: »Tudi v slovenskem. V času šolanja za zlatarja v Celju sem se naučil vašega jezika.«

Tema tokratne ture so bile mlekarice. Te so vsak dan hodile v Opatijo, da je gospoda, še preden se je zbudila, imela sveže mleko pred vrati. »Prehodile so po deset kilometrov in več na dan, kar je v njihovem življenju pomenilo, da so šle peš okoli ekvatorja. Ob trasi so tudi informacijske table z zgodbami teh žena,« je povedala direktorica in dodala, da so pri oblikovanju sredinih kolesarskih tur res iskali lokalne zgodbe. »Skrivni biseri naše preteklosti – kontrabant, antične utrdbe zaledja, tramontana – so le nekatere teme, ki jih med kolesarjenjem pripovedujemo. Na poti obiščemo tudi lokalne vinarje in pridelovalce različnih pridelkov.«

Krajši postanek v mestu Rukavac smo izkoristili za srečanje z družino Kos, ki nam je predstavila družinsko tradicijo pridelovanja medu in izdelkov iz njega. Po degustaciji medenih izdelkov, ki so dali nogam nov zagon, smo pot nadaljevali do zapuščenega planinskega doma na Lisini. Od tam je sledil krajši spust do konobe Jarbola, kjer je lastnik kleti Franko Ružić ponudil kozarec avtohtone jarbole in po obisku sodobne kleti še penino. Štiriurno kolesarsko turo z vodnikom Denisom Memagićem na čelu je skupina kolesarjev končala štanciji Kovaćiči, kjer so postregli z lokalnimi jedmi. »Vsako turo končamo z večerjo v izbrani gostilni, kjer ponudijo jedi, ki so značilne za naše okolje. Ture so brezplačne, potrebna pa je predhodna najava na tzmatulji@tzmatulji.hr. Ker je zanimanje veliko, damo goste, ki si ponovno želijo kolesariti, na čakalno listo in jih v primeru odpovedi do zapolnitve mest potem naknadno pokličemo,« je še povedala direktorica in gostiteljica odlično preživetega popoldneva v zaledju kvarnerske obale, ki je iz naše prestolnice oddaljena dobro uro in pol vožnje.