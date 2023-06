Vlado in pristojno ministrstvo za kulturo zato pozivajo, da se nemudoma lotita sprememb krovne medijske zakonodaje v smeri, ki bo zagotavljala novinarsko in uredniško avtonomijo v vseh javnih in zasebnih medijih. Pozivajo tudi, »da zagotovita stabilno financiranje javne radiotelevizije, kar je prav tako eden od temeljnih pogojev za avtonomno delo, in pripravita spremembe zakona o STA, ki bodo preprečevale posege oblasti, kot smo jim bili priča pred dvema letoma«.

Potem ko je krovni novinarski sindikat odigral pomembno vlogo v kampanji Za obSTAnek in še vedno odprti stavki novinarskih sindikatov na javni radioteleviziji, je nadaljnje povezovanje in organiziranje vseh delavk in delavcev v medijih še naprej njegova ključna prioriteta, so sporočili iz sindikata.

Ocenjujejo, da stanje v posameznih medijskih hišah dokazuje, da je za dobro delujoč medij, v katerem imajo zaposleni urejene pogoje za delo in opravljanje svojega temeljnega poslanstva v družbi, nujna zavezujoča kolektivna pogodba za novinarje in druge medijske delavce. Negotovost zaposlitve in preobremenjenost so namreč kot glavni težavi izpostavljali novinarji in drugi medijski delavci iz različnih medijev v raziskavi Sindikata novinarjev Slovenije in Centra za raziskovanje družbenega komuniciranja pri Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

»Nedavna raziskava o stanju v našem poklicu je jasno pokazala, da veliko novinarjev razmišlja o spremembi poklicne poti. Pričakovanja delodajalcev in zahtevane norme so spremenile ter poslabšale položaj novinarjev. In to je nekaj, kar je treba javno izpostavljati in dopovedati tako javnosti kot zaposlovalcem. Hiperprodukcija vsebin na dolgi rok ne koristi ne enim ne drugim,« so v sporočilu za javnost navedli besede podpredsednice sindikata Ane Svenšek, novinarke z MMC na Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki je tudi članica generalnega vodstva stavkovnega odbora na javni radioteleviziji.

Predsednica sindikata Alenka Potočnik, ki je tudi predsednica sindikata na Slovenski tiskovni agenciji, pa je v svojem programu med drugim pojasnila, da želijo članom zagotoviti pravno pomoč pri zagotavljanju delavskih pravic ter usposabljanja za opolnomočenje sindikalnih zaupnikov in vseh medijskih delavcev za uresničevanje poklicnega poslanstva. "Želim biti naš glas pri zastopanju poklicnih interesov in ustvarjanju takšne medijske politike in zakonodaje, ki bosta zavezani avtonomnemu in kredibilnemu novinarstvu," so še povzeli v sindikatu.

Ob tem napovedujejo, da se bodo še naprej trudili za vzpostavitev socialnega dialoga v posameznih medijskih hišah in na nacionalni ravni. Od novega vodstva RTVS pričakujejo intenzivna pogajanja za sklenitev stavkovnega sporazuma.