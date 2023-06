Enajst trajnostnih aktivnosti za ljubitelje vode

Spustite se po vrvi v bučeče slapove, potopite se na dno jezera ali pa ležerno raziskujte okolico v kanuju. Nemčija se ponaša s kar 15.000 rekami in 12.000 jezeri, tako da je izbira res ogromna.

Supanje

S tem zadnja leta vse bolj popularnim športom se lahko ukvarjate na primer v Berlinu, Frankfurtu, Leipzigu, na Bodenskem in Kimskem jezeru ter na jezerih Müritz in Steinhuder Meer.

Izleti s kanujem in kajakom

Kajaki in kanuji so izvrstna izbira za krajše poti, denimo po Zgornji Donavi, rekah Peene, Sieg (pri Bonnu), Amper, Lahn in Isar ter po jezeru Müritz.

Deskanje na vse načine

Za vodne športe z desko so zlasti primerni otok Rügen, Lübeški zaliv, Dazendorf in Weissenhaus pri Kielu ter Brandenburška plaža in otok Norderney.

Raftanje

Spust po divjih vodah si lahko privoščite denimo v Oberstdorfu in Sonthofnu (oboje v regiji Allgäu), v Bad Tölzu na reki Isar ter v Lenggriesu in Münchnu. Vodene spuste ponujajo tudi v Porurju, Bonnu in Kölnu. Eden lepših krajev za raftanje pa je narodni park Berchtesgaden.

Smučanje na vodi in vejkanje

Nemčija se lahko pohvali z več kot 80 centri za smučanje na vodi in vejkanje. Že samo v Brandenburgu v neposredni bližini Berlina so številna jezera, kjer se lahko tako zabavate na vodi. Ljubitelji vodnih športov boste na svoj račun prišli tudi na otoku Rügen v Mecklenburg-Predpomerjanskem, v Lužiškem jezeru na Saškem, na Kimskem jezeru na Bavarskem in jezeru Raunheimer Waldsee blizu Frankfurta na Majni.

Potapljanje z jeklenko in na vdih

Potapljate se lahko v številnih jezerih, zlasti pa priporočamo Kreidesee Hemmoor na Spodnjem Saškem, Echinger Weiher na Bavarskem, Sundhouser See v Turingiji, Grosse Teich Torgau na Saškem, Messinghausener See v Severnem Porenju-Vestfaliji in Grosser Stechlingsee v regiji Berlin-Brandenburg.

Pohodništvo po vodi

Predstavljajte si, da se za nekaj dni s kanujem podate po čudoviti pokrajini. Lagodno veslate, tu in tam kanu nesete ob vodi mimo jeza ali zapornice, zvečer pa si poiščete lep kotiček v naravi in tam prenočite. To je pohodništvo po vodi. Nemčija je za takšne počitnice odlična izbira, saj ima raznovrstno in lepo naravo, zaradi katere je tak vodni pohod pravo doživetje. Najbolj priporočamo z jezeri bogato deželo Mecklenburg-Predpomerjansko in pa narodni park Müritz. Lepa sta tudi Spodnja Saška s svojimi 22 rekami (predvsem regija Emsland) in jezersko območje Thüringer Meer, pa tudi reka Unstrut v deželi Saška-Anhalt, dolina Altmühl na Bavarskem in Donava v Baden-Württembergu.

Kajtanje

Za kajtanje potrebujete veter, tega pa boste najlažje našli na morju. Zato najbolj priporočamo zaliv Eckernförder Bucht pri Kielu in otok Rügen. Kajtati je mogoče tudi na jezerih Alperstedter See v Turingiji in Aartalsee v Hessnu, v hladnejših delih leta pa lahko kajtate na snegu, denimo na Wasserkuppu, najvišjem vrhu Hessna.

Ribarjenje

Ribolov je spet v modi! To ni nobeno presenečenje, saj je izjemno sproščujoča dejavnost. Trnek lahko namakate v številnih nemških rekah in jezerih; zlasti priljubljeni so jezero Schliersee, jezera v Ruhpoldingu na Bavarskem, Gstadt ob Kimskem jezeru in Füssen na Bavarskem. Nešteto lepih kotičkov, kjer lahko vihtite ribiško palico, je tudi v Posarju. Izvrstna ribolovna območja so še jezero Baldeneysee v Essnu, akumulacijski jezeri Hengsteysee in Harkortsee na reki Ruhr v Severnem Porenju-Vestfaliji ter jezero Edersee v Hessnu.

Soteskanje

Za soteskanje potrebujemo vzpetine in soteske – teh pa je ogromno na Bavarskem. Čudoviti soteski sta denimo Starzlachklamm v regiji Oberallgäu in Finzbachklamm v Garmisch-Partenkirchnu.

Jadranje

Za jadralce sta seveda idealni Severno in Baltsko morje, vendar pa lahko izvrstno jadrate tudi sredi Berlina po reki Havel in jezeru Wannsee ter po prostranem Bodenskem jezeru.