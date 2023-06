Sončni žarki nam božajo kožo, z obale se sliši žvrgolenje ptic, valovi pa nežno pljuskajo ob bok čolna. Kaj ni to opis sanjskih počitnic? Nič čudnega, da se vse več ljudi odloča za sproščujoče počitnice na bivalnem čolnu. Ko boste s tokom počasi drseli po vodi, boste našli notranji mir in naravo uzrli z novimi očmi. Dodatna prednost pa je, da se počitniška dežela Nemčija ponaša z več kot 700 kilometri plovnih vodnih poti, ki jih s posebno dovolilnico med najemom plovila lahko uporabljate tudi brez izpita za čoln. S takšnimi vodnimi potmi sta najbolj bogati zvezni deželi Mecklenburg - Predpomerjansko in Brandenburg. Tam boste sam svoj kapitan, saj lahko po približno treh urah inštrukcij svojo hišico na vodi vozite brez izpita za čoln. Na teh plovnih poteh so zahteve za skiperje in posadko zelo nizke, upravljanje čarterskih jaht pa je izjemno preprosto. Pri tem lahko glede na proračun, število gostov in osebne preference izbirate med različnimi modeli plovil: od majhnih čolnov z zunajkrmnim motorjem pa vse do 15-metrskih luksuznih jaht.

Bodensko jezero in reka Lahn – sam svoj skiper

Že od nekdaj sanjate, da bi za krmilom čolna stali kar sami? Željo si lahko uresničite na Bodenskem jezeru, »malem morju« med Nemčijo, Švico, Avstrijo in Liechtensteinom. To je idealen kraj za bivanje na čolnu. S pogledom na Alpe boste med nežnim zibanjem valov pluli mimo kopališč, sprehajališč in gosto poraščenih brežin. Na kopno vas bodo medtem vabile številne kulturne znamenitosti, kot je denimo cvetlični otok Mainau. Pravi dragulj je tudi samostanski otok Reichenau. Samostanski kompleks je na Unescovem seznamu svetovne dediščine in se ponaša s tremi romanskimi cerkvami, cvetočimi travniki in slikovitimi potmi ob reki. Popoln izgovor, da za nekaj ur spustite sidro. Unescova svetovna dediščina pa vas čaka tudi na dnu Bodenskega jezera, kjer počivajo ostanki prazgodovinskih kolišč.

Na sproščujoče počitnice na vodi vabi tudi reka Lahn, pritok znamenitega Rena. Udobno se namestite v svojo rečno hišico, se poslovite od vsakdanjih skrbi in lagodno odkrižarite novim doživetjem naproti. Ko boste pluli mimo bujno poraslih bregov, tradicionalnih lesenih hišic in gozdnatih gorskih pobočij, se boste počutili kot na odpravi v džunglo. Pri tem k postanku vabita slikoviti mesti Bad Ems s čudovito baročno in klasicistično arhitekturo ter Limburg z zgodovinskim starim mestnim jedrom in prepoznavno stolnico s sedmimi stolpi, ki jo lahko vidite že s čolna.