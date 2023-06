Amrum za opazovanje ptic in pohode po muljastih plitvinah

Severnofrizijski otok Amrum je ena najlepših destinacij v zvezni deželi Schleswig - Holstein. Na aktivne in sproščujoče počitnice vas tam vabijo svež morski zrak, muljaste plitvine in večkilometrska plaža.

Okoli 20 kvadratnih kilometrov velik otok leži sredi narodnega parka Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Ponaša se z značilno deset kilometrov dolgo in do poldrugi kilometer široko peščeno plažo Kniepsand. Ponuja popolne valove za deskarje, jadralce in kajtarje. Če pa želite športne aktivnosti opazovati od daleč, se lahko povzpnete na svetilnik in uživate v razgledu.

Amrum je zanimiv tudi za ljubitelje ptic. V sezoni gnezdenja otok naseljuje na tisoče morskih in obalnih ptic, ki jih lahko opazujete na pohodih po muljastih plitvinah. Na obisk lahko pridete tudi pozimi: takrat lahko občudujete tradicionalne frizijske hiše, krite s slamo, si privoščite izvrsten obrok v ribji restavraciji in se nato usedete še v katero od pivnic ob obali.

Helgoland, otok na odprtem morju

Približno 70 kilometrov od celine se iz morja vzpenja Helgoland s svojo mogočno skalno formacijo iz rdečega peščenjaka. Otok se ponaša z edinstveno naravo in blagim morskim podnebjem.

O Helgolandu, ki leži daleč od obale Severnega morja, pogosto slišimo, da je edini nemški otok na odprtem morju, čeprav to v geografskem in pravnem smislu ni povsem res. Odmaknjena lega otoka in odsotnost avtomobilov zagotavljata, da v zraku skoraj ni cvetnega prahu, zato je Helgoland idealna destinacija za alergike. Obiščete lahko tudi sestrski otoček Düne, ki je popoln za sončenje na plaži.

Helgoland lahko raziskujete po kateri od tematskih poti, ki vas mimo edinstvene flore in favne vodijo do naravnega rezervata Lummenfelsen, ki se lahko pohvali z največjo gostoto valečih ptic v Nemčiji. Ko vas napade lakota, pa si le privoščite edinstvenega helgolandskega jastoga, ki ga lahko kupite na eni od spomeniško zaščitenih stojnic v pristanišču.

Otok Föhr, počitnice na »frizijskih Karibih«

Otok Föhr leži v severozahodnem delu zvezne dežele Schleswig - Holstein. Če se boste iz Dagebülla podali na kratko plovbo mimo otočkov Halligen do »frizijskih Karibov«, se boste takoj odklopili od hektičnega vsakdana.

Za popolno sprostitev namreč poskrbi že sama pot. Trajekt ležerno pluje po nacionalnem parku Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, ki daje dom več kot 10.000 živalskim in rastlinskim vrstam, od leta 2009 pa je del Unescove svetovne dediščine. V zavetrju otokov Amrum in Sylt leži Föhr, zeleni otok, ki je dom izjemno raznovrstne flore, zaradi česar mu včasih pravimo kar frizijski Karibi. Tam bodo ob 15 kilometrov dolgi peščeni plaži južno od trajektnega pristanišča Wyk na svoj račun prišli ljubitelji vodnih športov. Otok ima tudi vznemirljivo zgodovino in običaje: podrobneje jih lahko spoznate v Frizijskem muzeju ali na vsakoletnem festivalu Biikebrennen, na katerem s kresovi odganjajo zimo.

Hiddensee, otok dobrega počutja in kulture

Hiddensee s svojimi neskončnimi belimi peščenimi plažami, slanimi travniki, razgibanimi pečinami in borovimi gozdički poskrbi, da se boste na obisku sprostili in uživali. Poleg tega se baltski otok ponaša tudi z različnimi galerijami, muzeji, literarnimi večeri in koncerti.

Hiddensee, ki leži v Baltskem morju zahodno od največjega nemškega otoka Rügen, je velik malce manj kot 19 kvadratnih kilometrov. Otoček, ki mu domačini ljubkovalno pravijo Söte Länneken (v prevodu Sladka dežela), je del narodnega parka Vorpommersche Boddenlandschaft in svoje goste navdušuje s privlačno in raznoliko naravo. To cenijo tudi številni pisci in umetniki, ki na otoku že desetletja puščajo svoj pečat. S pestro ponudbo dogodkov je Hiddensee tako poznan tudi otok kulture. Družine otok raziskujejo peš, s kolesom ali na konju. Za Hiddensee je značilen rakitovec, ki raste vsepovsod po otoku, njegovi plodovi pa so izvrstni v pecivu ali kot sok.

Norderney, otok dobrega počutja in terapije thalasso

Neokrnjena narava na vzhodu, kilometri belih plaž na severu – drugi največji vzhodnofrizijski otok z osupljivimi divjimi plažami in neokrnjeno naravo obiskovalce navdušuje vse leto. Kar 85 odstotkov površine otoka, ki obsega okoli 26 kvadratnih kilometrov, je del zaščitenega narodnega parka Niedersächsisches Wattenmeer, ki je znan po edinstvenih muljastih plitvinah. Tam pa na svoj račun ne boste prišli le ljubitelji narave, temveč tudi navdušenci nad vodnimi športi, kolesarji in pohodniki.