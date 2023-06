Med tisoči jezer, ki krasijo sosednjo Avstrijo, je tudi nekaj takšnih, ki niso tako znana in tam ni prav veliko turistov. Vsekakor so to jezera, ob katerih boste uživali v čisti vodi, miru in neokrnjeni naravi. Eno od njih je Altausseer See (tudi Altausseersee) v štajerskem delu Salzkammerguta.

Jezero Altausseer See

To gorsko jezero, ki je od leta 1959 naravni rezervat, je priljubljena destinacija predvsem zaradi svoje lepe lege in je res pravšnje jezero za ljubitelje narave. Obale so kamnite in strme, zlasti na severu, sicer pa deloma prodnate in ravne ter večinoma nepozidane. Jezero, ki se razteza od zahoda-jugozahoda proti vzhodu-severovzhodu, meri dva kilometra in pol v dolžino in največ kilometer v širino. Povprečna globina je 35 metrov, najgloblja točka pa je izvirski lijak ob severnem bregu, ki meri 73 metrov. Okoli jezera vodi sedem kilometrov in pol dolga krožna pohodniška pot.

Večji del obale je prosto dostopen. Javna kopališča so ob parkirišču Seeklausanger in v Seeparku v Altausseeju. Od leta 2011 po jezeru vozi prvi avstrijski katamaran na sončno električno energijo. Na ladji je prostora za 80 potnikov. Čeprav najbrž veste, naj vas opozorimo, da velja na tem kot na vseh jezerih na območju Salzkammerguta prepoved motorjev z notranjim zgorevanjem na ladjah in čolnih. Vsako tretje leto ob jezeru Altaussee poteka praznik narcis, največji festival cvetja v Avstriji.

Spodnja Avstrija

Benediktinski samostan Melk v Spodnji Avstriji, ki stoji na desnem bregu Donave, je vsekakor točka, ki jo morate obiskati, če boste na tistem koncu Avstrije. Gre za eno najbolj znanih samostanskih skupnosti na svetu. Samostan sam je sicer največji kompleks avstrijskega baroka – zgolj južno krilo s svojo veličastno marmorno dvorano je dolgo približno 240 metrov. V samostanu je tudi samostanska gimnazija Melk, najstarejša obstoječa šola v Avstriji. Vstopnina za odrasle znaša 13 evrov, družinska karta pa vas bo stala 26 evrov.

Pred samostanom je urejeno veliko parkirišče, tam je tudi parkirišče za kolesa z omaricami za prtljago, ki jih uporablja veliko izletnikov, ki kolesarijo po Donavski kolesarski poti in obiščejo samostan kot del ture. Brez skrbi, ne boste niti žejni niti lačni. V sklopu samostana je v vrtnem paviljonu samopostrežna kavarna, kjer boste uživali tudi v domačih sladicah, tortah in osvežilnem sladoledu. Če pa boste tam ravno v času kosila, se ustavite v restavraciji Melker Stifts, ki je v prostorih nekdanje oranžerije in ponuja tipično avstrijsko kulinariko. Svojo restavracijo Stiftsrestaurant Melk imajo tudi na dobro uro oddaljenem Dunaju, kjer vas bodo navdušili s podobnim, ki pa jo bodo prenavljali od prihodnje sobote do 1. avgusta. In kaj ponujajo? Dunajski zrezek, ki sega čez krožnik, s krompirjevo solato in brusnicami stane od 15 evrov naprej, divjačina na žaru na špargljevi ječmenovi rižoti s parmezanom stane 23 evrov, za 44 evrov pa boste dobili pečen svinjski hrbet z zeljem in cmoki. Ampak pozor: to je porcija za tri osebe.

Vrbsko jezero in Koroška

Sicer pa, saj ni treba prav daleč, zagotovo vsi poznate Vrbsko jezero. Pomislite – ali to jezero res poznate? Ste se že peljali z avtomobilom ali kolesom okoli jezera? Ste si ogledali tamkajšnje znamenitosti in zanimivosti, ste že kdaj zaplavali v jezeru? Za kolesarske navdušence naj povemo, da je obseg jezera 42 kilometrov, za kopalce pa, da je povprečna temperatura vode v poletnih mesecih 25 stopinj Celzija.

Jezero, ki leži na nadmorski višini 439 metrov, si lahko ogledate tudi z največjega razglednega lesenega stolpa na svetu, visokega 100 metrov. S treh prosto dostopnih razglednih ploščadi in pred vremenskimi vplivi zaščitenega sky boxa lahko vidite celotno Vrbsko jezero, za adrenalinske navdušence pa je tu še 50-metrski tobogan. Možnosti je okoli jezera veliko. Lahko se na primer sprehajate po promenadi cvetja v Porečah​ (Pörtschachu) in številnih majhnih mestecih ob jezeru ali pa se s pravim parnikom zapeljete po Vrbskem jezeru, obenem pa občudujete elegantne gradove in vile, ki so jih aristokrati in industrialci obdobja belle epoque v začetku 20. stoletja zgradili na obali Vrbskega jezera. Graciozne reprezentativne stavbe s stolpiči in razkošno oblikovanimi ložami so kmalu dobile svoje ime: arhitektura Vrbskega jezera. Sproščeno plemenitost in južnjaški pridih je čutiti v ekskluzivno lociranih vilah, ki danes večinoma sprejemajo svoje goste kot hoteli.

Vrbsko jezero ni edino na avstrijskem Koroškem, tam jih je še kar nekaj, kopate pa se lahko v številnih. Na primer v Baškem jezeru (Faaker see), najjužnejšem jezeru v Avstriji, ki je pravi raj za družine. Najgloblje jezero na Koroškem je Milštatsko jezero​ (Millstätter See), z do 28 stopinj Celzija toplo vodo je Klopinjsko jezero (Klopeinersee) zagotovo eno najtoplejših jezer. Eno najbolj čistih in okolju prijaznih v Evropi, sicer pa najvišje ležeče med večjimi koroškimi jezeri, je Belo jezero​ (Weissensee). Ob Hodiškem jezeru​ (Keutschacher See) lahko počnete, kar vas je volja – uživate v miru in počitku ali pa ste polno aktivni. Tudi z gozdovi in travniki obdano Preseško jezero​ (Pressegger See) s kristalno čisto vodo zagotovo ne potrebuje dodatnega prepričevanja, da ga obiščete in se odpravite kopat.

