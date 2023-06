»Francoske oblasti so razkrile obstoj kampanje za manipulacijo digitalnih informacij proti Franciji, v katero so vpleteni ruski akterji in v kateri so sodelovali državni subjekti ali subjekti, povezani z rusko državo, tako da so širili lažne informacije,« je v izjavi danes sporočila francoska zunanja ministrica Catherine Colonna.

Kot je še dejala, Francija obsoja ta dejanja, ki »niso vredna stalne članice Varnostnega sveta Združenih narodov«. Francoske oblasti tesno sodelujejo s svojimi zavezniki, da bi »premagale hibridno vojno, ki jo vodi Rusija«, je dodala.

Ta kampanja temelji zlasti na ustvarjanju lažnih spletnih strani, ki se predstavljajo kot nacionalni mediji in vladna spletna mesta, ter na ustvarjanju lažnih računov na družbenih omrežjih, je pojasnila Colonna in dodala, da so ruska veleposlaništva in kulturni centri aktivno sodelovali pri krepitvi kampanje.

Žrtev kampanje so bili vsaj štirje francoski dnevni časopisi Le Parisien, Le Figaro, Le Monde in 20 Minutes, tarče pa so bili tudi drugi večji mediji, zlasti nemški, vključno s časniki Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Spiegel in Bild.

Francosko zunanje ministrstvo je samo preprečilo poskus ustvarjanja lažne spletne strani ministrstva, je povedala Colonna.

Zahodne države so močno zaskrbljene zaradi krepitve dezinformacijskih kampanj, ki jih vodi Rusija, saj si Moskva prizadeva vplivati na javno mnenje po svetu zaradi svoje invazije na Ukrajino.

Operacija, ki jo je odkrila francoska vlada, je dejansko »druga faza« kampanje, ki je prišla v javnost že leta 2022, vendar z bolj sofisticiranimi načini delovanja, namenjenimi izogibanju protiukrepom in manjši opaznosti, je za AFP povedal varnostni vir.

To t. i operacijo »Doppelgaenger« (Dvojnik) sta leta 2022 dokumentirali organizacija EU Disinfolab in družba Meta, ki je matično podjetje Facebooka. Meta je upala, da bo njeno poročilo končalo operacijo, vendar temu ni bilo tako, je še dejal vir.