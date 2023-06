Do streljanja je prišlo tri ure in pol po koncu tekme in 1,6 kilometra stran od dvorane Ball Arena v Denverju, kjer so privrženci domače zasedbe prešerno slavili premierni naslov prvaka v severnoameriški ligi.

Za ekipo iz Denverja igra tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar.

Policija iz Denverja je sporočila, da je bilo v incident vpletenih več oseb. »V zvezi s tem dogodkom še vedno poteka preiskava,« je dejal tiskovni predstavnik tamkajšnje policije Doug Schepman in dodal, da je ta obsežna