Klasičnim policijsko-varnostnim področjem, kot so preiskovanje kaznivih dejanj, vzdrževanje javnega reda in varnost v cestnem prometu, se po besedah ministra Poklukarja nenehno pridružujejo novi varnostni izzivi. »To so predvsem organiziran kriminal, terorizem in ekstremno nasilje, radikalizem, kibernetski in hibridni napadi, pa tudi nezakonite migracije. Ti izzivi od vseh ključnih nosilcev sistema nacionalne varnosti - v prvi vrsti od ministrstva za notranje zadeve - terjajo nenehno budnost, pozornost in najvišjo mero profesionalizma,« so ministrove besede povzeli na spletni strani notranjega ministrstva.

Poklukar je po njihovih navedbah orisal nekatere načrtovane predloge zakonodajnih sprememb na tem področju. Med drugim so ustanovili delovno skupino za oblikovanje nove strategije zasebnega varovanja in se lotili celovite prenove zakona o detektivski dejavnosti. »Pri tem bomo sledili na eni strani normativnim spremembam, ki jih je detektivska stroka že naslavljala v preteklosti, na drugi strani pa našim strokovno usklajenim izhodiščem. Med ključnimi rešitvami, h katerim se nagibamo, naj omenim celovito ureditev dopustnih oblik dela detektivov, celovitejšo ureditev pristojnosti, organizacije in delovanja zbornice ter nadgradnjo ureditve strokovnega nadzora nad delom detektivov in njihove disciplinske odgovornosti,« je povedal minister.

Vzporedno na ministrstvu potekajo začetne aktivnosti za pripravo novega zakona o varstvu javnega reda in miru. Predvidevajo, da bodo jeseni začeli pripravljati osnutek zakonskega gradiva. Pripravljajo tudi spremembe zakona o nalogah in pooblastilih policije ter zakona o organiziranosti in delu v policiji »z modernejšimi in ambicioznejšimi rešitvami«.

V. d. generalnega direktorja policije Jušić je v nagovoru poudaril, da je varnost ena izmed temeljnih vrednot in dobrin sodobne družbe. »Premalo je, če se o varnosti pogovarjamo izključno na ravni služb, ki skrbimo zanjo po svoji poklicni dolžnosti, saj mi v resnici pridemo takrat, ko se že kaj zgodi. O njej moramo razpravljati na večdisciplinarni ravni in tudi z vidika preventivnega dela. V razpravo je treba vključiti izobraževalno, akademsko sfero, nevladne organizacije in civilno družbo nasploh,« je prepričan.

Nacionalno konferenco Dnevi varstvoslovja organizira Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru. Srečanje je namenjeno strokovnjakom, ki se v slovenski policiji, na ministrstvih za notranje zadeve, obrambo ali pravosodje, v carini in v ostalih delih državne uprave, v zasebnovarnostnih in detektivskih agencijah, v lokalnih skupnostih ali v gospodarskih družbah ukvarjajo z vprašanji varnosti in varovanja. V okviru konference bo potekal tudi 5. Dan detektivske dejavnosti.