Podnebni aktivisti Last Generation se pogosto lepijo na ceste in blokirajo promet, minuli teden pa so na priljubljenem otoku Sylt, kjer dopustujejo predvsem premožnejši, z oranžno barvo posprejali zasebno letalo, prav tako so z barvo iznakazili poslopje petzvezdičnega hotela na tem otoku v Severnem morju.

»Ocenjujem, da so tovrstne mahinacije nesprejemljive, nevzdržne in kaznive. Menim, da se je treba proti njim boriti z vsemi pravnimi sredstvi,« je v intervjuju za spletno stran t-online dejal Wissing.

Skupina Last Generation je sicer že pred časom napovedala, da bodo njena tarča prav premožni, ki da so v prvi vrsti krivi za podnebno katastrofo.

Od nemške vlade, ki je zavezana mednarodnemu cilju omejiti globalno segrevanje na 1,5 stopinje Celzija, pričakujejo bolj odločno ukrepanje.

Wissing je danes podčrtal, da podpira pravico ljudi do protestov, a morajo biti ti miroljubni, kar pa nasilje nad ljudmi in lastnino ni.

Nemški minister za pravosodje Marco Buschmann je medtem ocenil, da strožja pravila za aktiviste, h katerim poziva del javnosti, niso potrebna.

Da podnebni aktivisti skupine Last Generation s svojimi akcijami, v katerih se pogosto lepijo na ceste in povzročajo prometne zastoje, škodijo prizadevanjem za podnebne ukrepe, je že opozoril tudi nemški minister za gospodarstvo in podnebje Robert Habeck.