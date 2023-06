Slovenski premier Robert Golob je na svojem prvem uradnem obisku v Avstriji pri tamkajšnjem kanclerju Karlu Nehammerju hotel doseči, da bi Avstrija namesto nenehnega podaljšanja nadzorov na notranji schengenski meji uvedla alternativne oblike obvladovanja migracijskih tokov.

Prišel je z zamislijo, da bi se začel uporabljati danski model, ki v grobih obrisih predstavlja premik nadzora mešanih policijskih patrulj na celotno ozemlje in ne zgolj v strogem obmejnem prostoru. Toda avstrijski kancler Karl Nehammer takšnih zamisli ni podprl, saj je po njegovi oceni najprej potrebno ustaviti pritisk na evropske zunanje meje. Na Dunaju sta drug na drugega trčila dva različna pogleda na upravljanje migracij.

Različni pogledi o nadzoru na mejah

Mimo klasične avstrijske pozicije povečanega nadzora na zunanji evropskih mejah – enem izmed argumentov, zakaj vedno znova podaljšujejo nadzor na notranjih schengneskih mejah proti Sloveniji in Madžarski – Golob ni uspel prodreti. Čeprav je število prihodov migrantov čez slovensko-avstrijsko mejo po avstrijskih podatkih lani upadlo, po slovenskih podatkih pa je enako nič, Avstrija vztraja pri mejnih kontrolah, ki jih že Sodišče EU opisalo kot nesorazmeren ukrep. Golob je poudaril, da prehodov ilegalnih migrantov iz Slovenije v Avstrijo ni. Ob tem, da se je po vstopu Hrvaške močno povečalo število migrantov iz naše južne sosede, ti prihajajo v Slovenijo tudi iz Madžarske in nato nadaljujejo pot v Italijo.

»Kontrola meje na kateri koli točki ne more dati rezultata. (…) Mejni nadzor ni potrebe in je tudi neučinkovit,« je poudarjal premier in kot alternativo Avstriji ponujal regionalni pristop upravljanja migracij, kar pa zanj pomeni veliko skupnega in trdega dela. Izpostavljal je namreč, da tudi na evropskem svetu poteka razprava, kako migracije nasloviti skupaj, saj posamični mejni nadzori ne delujejo.

Nadzorov na južni meji ne bo

Če sta se premierja strinjala o številnih drugih ukrepih naslavljanja migracijskega vprašanja, pa skupnega pogleda glede opustitve nadzorov na notranjih schengenskih mejah nista našla. Avstrijski kancler Nehammer, ki je tudi sam svoj čas bil notranji minister in vprašanja upravljanja migracij pozna iz prve roke, je ostajal neomajen. Prav to, da sedaj ni več toka iz Slovenije v Avstrijo je zanj dokaz, da je oster mejni nadzor deloval. In zato ga ne gre odpraviti. »Cilj mora biti zmanjšati pritisk na zunanje meje. Nadzor lahko odpravimo, ko se bo stabiliziral tok migrantov,« je argumentiral Nehammer. Toda v primerjavi s slovensko-avstrijsko mejo so mejni nadzori na avstrijsko-italijanski precej manj ostri in veliko bolj pomanjkljivi.

Kljub temu, da se je povečalo število migrantov čez slovensko-hrvaško mejo, pa je slovenski premier Golob zagotovil, da uvedbe notranjega nadzora na naši južni meji ne bo in da avstrijski turisti pri povratku v svojo domovino ne bodo potrebovali čakati v kolonah. »Si kdo predstavlja, da bi vpeljali nadzor pred začetkom turistične sezone? Ne! To vam pove vse o smiselnosti nadzora. Mi o tem ne bomo razmišljali. Vemo, da so drugi ukrepi boljši. Ne želimo prizadeti lastne populacije in sosedov,« je vnovično ždenje v dolgih kolonah na slovensko-hrvaški meji zavrnil Golob. Po Nehammerjevih besedah sta se sicer oba strinjala, da pri upravljanju migracij Evropska unija s tretjimi državami doseže migracijske dogovore in da ima možnost hitrega vračanja zavrnjenih prosilcev za azil.

Programe za manjšino bodo razširili

Pogovori med premierjema so se vrteli tudi glede zaščite in finančne podpore slovenske manjšine, ki bi morala biti zagotovljena z avstrijsko državno pogodbo, a ta problematika ostaja še neizpolnjena. Nehammer je zagotovil, da bodo financiranje programov za manjšino še razširili, med drugim že obstaja dogovor, da bo zvezna vlada deželnim vladam pri financiranju teh programov priskočila na pomoč. Golob je dejal, da se Slovenija zaveda bogastva manjšin in nujnosti njihovega negovanja, ob čemer ključno skrb slovenske države predstavlja skrb za slovenski jezik.

»Najpomembnejša iniciative slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem je, da bi v jasli in vrtce spet pripeljali slovenski jezik in okrepili prisotnost slovenskega jezika v predšolskem obdobju,« je dejal Golob. »Že leta obstaja dobra tradicija, da se nenehno išče možnosti sobivanja nacionalnih skupin in razvoju raznolikosti jezikov, kultur, jezika sodeluje. To je proces, ki se nikoli ne zaustavi,« je skrb za manjšine opisoval Nehammer.