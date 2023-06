Minulo soboto je Guardiola ManCity popeljal do zmage nad milanskim Interjem z 1:0 in s tem angleškim klubom prvič osvojil ligo prvakov. Skupno je to sezono dosegel trojček po zmagi v prvenstvu in pokalu FA.

Španec je pri Cityju že sedem let, kar je več od načrtovanega. Pred tem je 52-letni trener tri leta vodil Bayern, še prej pa je v štirih letih z Barcelono osvojil vse, kar se da osvojiti v nogometu, med drugim lar šest trofej v enem koledarskem letu.