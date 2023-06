Nedavno objavljeni podatki kažejo na bolj pesimistično sliko gospodarstva območja evra, kjer se soočamo z negativno rastjo potrošnje gospodinjstev zaradi visokih cen in višjih obrestnih mer. Gospodarstvo evrskega območja je nepričakovano upadlo za 0,1 odstotka v prvem četrtletju 2023 v primerjavi s prvotnimi ocenami skromne 0,1-odstotne rasti. Poleg tega so revidirani podatki za zadnje četrtletje lanskega leta pokazali na 0,1-odstotni padec bruto domačega proizvoda (BDP), kar pomeni, da je območje evra zdaj v tehnični recesiji. Maloprodaja je v zadnjih dveh kvartalih beležila negativno rast, medtem ko so tovarniška naročila v Nemčiji marca upadla za 10,7 odstotka, kar predstavlja največji mesečni padec naročil po izbruhu pandemije COVID-19.

Na pozitivni strani pa je treba omeniti, da je kompozitni indeks PMI za območje z evrom v aprilu in maju presegel 50 točk, kar nakazuje na pričakovano rast BDP v drugem kvartalu v Evropi. Podatki za maj kažejo, da se je dejavnost v storitvenem sektorju še vedno povečevala, čeprav počasneje, medtem ko se je proizvodnja v predelovalnih dejavnostih zaradi hitrega poslabšanja naročil zmanjšala. Glede pričakovanj o obrestnih merah pa je treba opozoriti, da je pričakovano, da bo Evropska centralna banka (ECB) v tem tednu dvignila obrestne mere za 0,25 odstotne točke, prav tako se lahko to pričakuje tudi v juliju. To pomeni, da lahko najkasneje avgusta pričakujemo 6-mesečni euribor preko 4 odstotke. Vprašanje je zdaj, koliko časa bomo ostali pri povišanih obrestnih merah? Glede na široke ekspanzivne fiskalne politike v območju evra in drugje, ki so tipično inflatorne, je zdaj to še težje predvideti. Lahko pa sicer predvidevamo, da se bodo višje obrestne mere v evroobmočju, oziroma njihovo nižanje, zavleklo krepko v prihodnje leto.

Medtem ko so se obrestne mere krepko povišale v preteklem letu, te zgodovinsko gledano niso zelo visoke oziroma nadpovprečne. Zategovanje denarne politike ima negativne učinke na industrijo, kar se kasneje odrazi tudi v storitvenem sektorju. Vendar pa je v zadnjem času opazen povečan obseg javne potrošnje za infrastrukturne projekte v različnih delih sveta, kot so Evropa, ZDA in Indija. Ta povečana javna potrošnja ima krepak potencial, da prinese pozitivne učinke njihovim ekonomijam, podjetjem, kakor tudi stanju na delniških trgih.