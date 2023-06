»Boji so težki, vendar napredujemo, kar je zelo pomembno. Zahvaljujem se našim fantom za vsako ukrajinsko zastavo, ki se vrne na svoje pravo mesto v vaseh na osvobojenem ozemlju,« je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v svojem rednem večernem nagovoru.

Namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maljar je v ponedeljek na Telegramu sporočila, da je bilo »osvobojenih sedem naselij« v regiji Zaporižija. Dodala je, da so ukrajinske sile ponovno prevzele nadzor tudi nad delom ozemlja v regiji Doneck, v bližini treh vasi, ki so jih ponovno osvojile v nedeljo.

Rusija je pred tem v ponedeljek sporočila, da je odbila ukrajinske napade na območju v regiji Doneck v bližini vasi Velika Novosilka. Prav tako je sporočila, da naj bi odbila ukrajinske napade v okolici vasi Levadne v regiji Zaporižija.

Trditev o uspehih ukrajinskih in ruskih sil za zdaj ni mogoče neodvisno preveriti, navaja AFP.

Po navedbah strokovnjakov ameriškega Inštituta za preučevanje vojne (ISW) je sicer Kijev v zadnjih dneh sprožil napade na najmanj štirih predelih v regijah Doneck in Zaporižija. Ti prvi napadi v okviru protiofenzive naj bi bili namenjeni predvsem odkrivanju šibkih točk v ruski obrambi in razkrivanju možnih obrambnih taktik Moskve.

V ruskem napadu v osrednji Ukrajini tri smrtne žrtve

V ruskih zračnih napadih na mesto Krivi Rog v osrednji Ukrajini so bili davi ubiti trije ljudje, več kot 30 je bilo ranjenih, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile lokalne oblasti. O ruskih zračnih napadih so poročali tudi iz drugih delov Ukrajine.

»Uničena je bila petnadstropna stavba. Po prvih podatkih so umrli trije stanovalci. 25 ljudi je bilo ranjenih,« je na Telegramu sporočil guverner regije Dnipropetrovsk Sergij Lisak.

Dodal je, da so ljudje še vedno ujeti pod ruševinami, in da je bilo v zračnih napadih na dveh drugih lokacijah ranjenih še sedem ljudi.

Ukrajinska prestolnica Kijev in drugo največje mesto Harkiv na severovzhodu države sta bila prav tako tarči raketnih napadov in napadov z brezpilotnimi letalniki.

»Sile zračne obrambe so uspešno uničile vse sovražnikove rakete in letalnike v zračnem prostoru v okolici Kijeva,« je po navedbah AFP sporočila vojaška uprava ukrajinske prestolnice. Dodali so, da za zdaj nimajo informacij o morebitnih žrtvah ali večji škodi.

V Harkivu je bila v napadu brezpilotnega letalnika prizadeta civilna infrastruktura, je povedal župan mesta Igor Terehov. »Po prvih podatkih sta bila poškodovana komunalno podjetje in skladišče, kjer je zaradi eksplozije izbruhnil požar,« je dejal.

Opozorila pred zračnimi napadi so se tekom noči oglasila tudi drugod v regiji Dnipropetrovsk, pa tudi v regijah Donetsk in Poltava.