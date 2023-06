Alex Soros ob tem ni naklonjen možnosti vrnitve nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa v Belo hišo in na volitvah leta 2024 namerava podpreti demokrate. »Čeprav bi rad umaknil denar iz politike, bomo morali, dokler to počne druga stran, to početi tudi mi,« je dejal za Wall Street Journal.

Soroseva neprofitna fundacija Open Society Foundations (OSF) letno nameni približno 1,5 milijarde dolarjev skupinam, ki podpirajo človekove pravice in pomagajo graditi demokracije po vsem svetu. Fundacija sredstva namenja tudi univerzam in drugim izobraževalnim organizacijam. V zadnjih treh desetletjih je Soros za izobraževanje in socialno pravičnost namenil več kot 32 milijard dolarjev.

Njegov odbor za politično akcijo (Democracy PAC) je med drugim podprl tudi volilne kampanje okrožnih tožilcev in drugih pravosodnih uradnikov, ki si prizadevajo za skrajšanje zapornih kazni in rasne pristranskosti v pravosodnem sistemu.

92-letni George Soros je zaradi političnega vpliva, ki ga je dosegel prek svojega bogastva, priljubljena tarča desničarskih skupin in politikov, tako v vzhodni Evropi kot v ZDA. Ameriški milijarder, ki se je rodil na Madžarskem, je leta 2018 umaknil svojo fundacijo iz te države, potem ko je postala tarča predsednika vlade Viktorja Orbana.

Soros si je premoženje ustvaril v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja kot upravitelj hedge skladov. Ena sama stava, da bo britanski funt leta 1992 padel, je njegovemu skladu prinesla več kot milijardo dolarjev dobička. Po padcu berlinskega zidu leta 1989 se je njegova filantropija osredotočila na krepitev demokracij v nekdanjem sovjetskem bloku, kasneje pa tudi na podporo liberalni demokraciji po vsem svetu.