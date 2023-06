Osnovna zgodba vsake spalnice so funkcionalnost, preprostost in skrb za dobro počutje, sprostitev pa nekateri notranji oblikovalci letos povzdigujejo še na višjo raven. V spalnice vnašajo sveče, difuzorje in velike sobne zelene rastline. Iz polic umikajo vso navlako, odvečne predmete, garderobo in kupe revij ali knjig ter ponovno zagovarjajo minimalizem. Za vrsto posteljnine ne dajejo napotkov, pomembno je le, da je ta kakovostna in primerna letnemu času, materiali pa naravni, po možnosti iz ekološkega bombaža.

Užitki, trajnostni vidik in lokalni izdelki

Tudi trajnost je pri pohištvu vedno pomembnejša tema, ekološko ozaveščen videz je med bolj izpostavljenimi trendi spalnic leta 2023. Te zdaj spominjajo na lično, zeleno zatočišče s kosi, izdelanimi iz trajnostno pridobljenih materialov. Velik pomen imajo predvsem dekorativni izdelki v majhnih serijah. To pa vodi do osupljivih rezultatov po meri izdelanih unikatnih prostorov. V sobe se vračajo ratan, les v več različicah ter dekor iz gline in kamna. V ospredju so še nostalgični stili, brezčasen slog, ki poudarja prefinjeno, a sproščeno življenje. Starinsko pohištvo in udobne, a lahkotne tkanine so letos v trendu, prav tako vaze z rožami, pletenje, v obliki košar ali celo na naslonu postelje.

Art deco je nazaj

Ustvarjalni tipi, ki čutijo ljubezen do glamurja starega sveta, se veselijo, art deco je nazaj. Drzni vzorci, razkošje in eleganca so letos postali tudi del sodobnih spalnic. A tokrat v manjšem obsegu. Notranji oblikovalci predlagajo, da v spalnici videz poživite z uporabo umirjenih osnovnih barv, kot sta bež, siva ali pastelne barve, nato pa v prostor vnesete ekstravagantne odtenke zlata, safirja ali smaragda. Seveda morajo biti prisotni tudi ikonični geometrijski vzorci, ki so uravnoteženi z zaobljenimi oblikami. Na primer ukrivljeni robovi se lepo podajo vzglavju. Če temu dodate še žametne zaključke, dobite čudovit glamurozen videz. S tem sta združeni funkcionalnost in privlačna rešitev. Predvsem pa je pomembno, da se pri izbiri novega pohištva upošteva tako ergonomijo kot tip vzmetnice in posteljno dno ter tudi to, kakšno je pohištvo na otip.

Zatemnitvene zavese, tapete in neujemajoče blazine

Letos se bo v obnovljenih ali le osveženih spalnicah pojavilo več zaves kot v preteklosti. Modne so dolge, v slojih, zatemnitvene zavese, ki niso le lepe, ampak tudi funkcionalne, zlasti če si počitek v spalnici privoščite tudi čez dan. Ne manjka niti številnih drugih različic, prosojnih zaves v slojih, tudi vzorčaste so v trendu, lahko pa so enobarvne in monotone ter tako dopolnjujejo barvno paleto spalnega prostora. Pri tem pomembno vplivajo na celotno vzdušje v prostoru tudi dolžina in širina ter vrsta tkanine. Modne so tapete z vpadljivim motivom, ki so lahko nalepljene le na eni steni, najpogosteje so nanesene za vzglavjem. Spalnica je namreč popoln prostor za eksperimentiranje z različnimi vzorci in kombinacijami, a ne gre pretiravati, saj vsak predmet ali oblika sporoča informacije, ki vplivajo na umiritev misli in počitek.

Vsem nepravilnim oblikam in še vedno bolj umirjenim barvam se letos pridružujejo številne mehke okrasne blazine, ki pa naj bi bile po modnih zapovedih hkrati neujemajoče, različnih velikosti, vzorcev in oblik. Te naredijo prostor vizualno še bolj privlačen.

Razkošno oblazinjena postelja ali vzglavje

Postelja je središče spalnice, njen videz pa vpliva na celotno vzdušje v prostoru. Zato je pomembno, da se upošteva velikost, učinke barv in materiala, dizajn in teksturo, preden se odločite za novo posteljo ali vzglavje. Posteljo pa zadnji dve leti lepo dopolnjuje moderna poudarjena stena, katere lepota je v njegovi vsestranskosti. Osupljive stene lahko blestijo s teksturiranimi ali grafičnimi tapetami, freskami in lesenimi ploščami. Vse več ljudi se odloča tudi za uskladitev stenskih tapet z vzglavjem. S tem se podaljša vzglavje, prostor pa se zdi veliko višji. Videz stene je eleganten in trendovski ter vzpostavlja prisotnost luksuza v prostoru.