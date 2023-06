Radi bi rešili težave s parkiranjem za zapornico pred blokom. Parkirnih mest je nekaj manj kot stanovanj (teh je 25), je pa zato v spodnji etaži šest velikih lastniških garaž in prav toliko klančin pred njimi (ki pa niso lastniške, ampak skupne). Poskusili smo se dogovoriti, da ima vsako stanovanje pravico do enega parkiranega avtomobila, ampak po načelu, da kdor prvi pride, pač prvi parkira. Parkirnih mest ne moremo označiti, saj jih, kot rečeno, ni dovolj. Glavna težava pa nastopi, ko nekateri za zapornico parkirajo po dva ali celo tri avtomobile. In to tudi lastniki garaž, ki pa so povečini prazne oziroma naložene z drugimi stvarmi. Zelo malo kdo parkira na klančini pred svojo garažo. Tisti, ki nismo lastniki, pa prav tako ne moremo, saj se sicer lastniki garaž pritožujejo, da jim blokiramo dostop. Ali obstaja kakšna pravna podlaga oziroma način, kako to najenostavneje rešiti?

Odgovor:

Vaša opisana težava žal nima enostavnega, še manj pa (za vse primere) učinkovitega odgovora. Iz vašega dopisa izhaja, da parkirna mesta za zapornico pred blokom in na klančinah pred lastniškimi garažami spadajo med skupne dele vaše večstanovanjske stavbe.

Stvarnopravni zakonik (v nadaljevanju SPZ) v 105. členu določa, da so skupni deli tisti deli, ki so namenjeni skupni rabi etažnih lastnikov, in zemljišče, na katerem stoji zgradba. Solastnina vseh etažnih lastnikov na skupnih delih je neločljivo povezana z lastnino na posameznem delu. Solastnini na skupnih delih se ni mogoče odpovedati. Nihče od solastnikov ne more zahtevati delitve solastnine na skupnih delih. Nadalje 106. člen SPZ določa, da se solastniški delež vsakega etažnega lastnika na skupnih delih določa ob upoštevanju uporabne vrednosti posameznega dela v etažni lastnini v razmerju do skupne uporabne vrednosti nepremičnine, razen če zakon ali pravni posel določa drugače.

Navedeno pomeni, da dokler parkirna mesta niso sporazumno »razdeljena« med etažne lastnike in na podlagi dogovora pripisana kot posebni skupni deli k posameznim delom, veljajo za skupne dele v solastnini vseh etažnih lastnikov. To pomeni, da se posest nad njimi lahko izvršujete glede na upravičenje, ki izhaja iz velikosti (kvadrature), ki jo ima vsak posamezni lastnik posameznega dela glede na celotno kvadraturo stavbe, zato je vsak etažni lastnik pravno upravičen do koriščenja vseh parkirnih prostorov, sorazmerno z velikostjo svojega stanovanja.

Ker pa življenje v skupnosti kot je npr. bivanje v večstanovanjski stavbi terja veliko mero prilagajanja in sožitja, SPZ v 116. členu določa tudi, da morajo etažni lastniki skleniti pisno pogodbo o medsebojnih razmerjih. SPZ določa, da je treba v tej pogodbi urediti številne zadeve, med drugim tudi način uporabe skupnih delov in način upravljanja skupnih delov. V vašem primeru torej velja razmisliti o sklenitvi oz. spremembi pogodbe o medsebojnih razmerjih, v njej pa določiti ustrezen parkirni režim (npr. vsak etažni lastnik lahko zasede samo eno parkirno mesto, parkirna mesta se polnijo po načelu »kdor prej pride prej melje« …).

Na tem mestu je treba poudariti, da je skrb za sklenitev oz. spremembo pogodbe o medsebojnih razmerjih prvenstveno naloga upravnika. Ta si mora prizadevati, da zbor etažnih lastnikov sestavi in sprejme takšno vsebino pogodbe o medsebojnih razmerjih oz. oblikuje takšne sklepe, ki jim v čim večji meri ustrezajo, da so te odločitve etažnih lastnikov veljavno sprejete (pisna oblika, zadostna večina soglasja …), poleg tega se mora zavzemati za dejansko realizacijo sprejetih odločitev (morebitna opozorila kršiteljem pogodbe). Če upravnik s svojim postopanjem ni uspešen in vseeno prihaja do kršitev pogodbe, lahko etažni lastniki zoper kršitelja uveljavljate tožbo zaradi motenja posesti ali lastninsko tožbo. Odločitev o izbiri pravnega sredstva je sicer odvisna od več dejavnikov.