Domofoni omogočajo dvosmerno komunikacijo med zunanjo in notranjo enoto, prek katere odklenemo vhodna vrata in omogočimo vstop v objekt. Poleg klasičnih domofonov, kot jih poznamo v večini večstanovanjskih stavb, domofone nameščamo tudi na vhodna in dvoriščna vrata individualnih objektov.

Domofon ima tudi nadzorno funkcijo

Osnovni domofon je nadgradnja klasičnega zvonca – oseba pred vrati pozvoni, na notranji enoti se povežemo prek zvočne ali video povezave, čemur sledi odpiranje vrat prek namenske tipke. Kompleksnejše naprave zasledimo predvsem v individualnih družinskih objektih. To so domofoni z videopovezavo, na katere so lahko priključene še dodatne kamere. Večinoma so prisotni tudi senzorji gibanja, ki opozorijo na prisotnost osebe še pred pritiskom na zvonec. Uporabniki se lahko odločijo tudi za domofone z možnostjo priklopa klasičnega zvonca, z nočnim snemanjem in nadzorom prek pametnega telefona. Domofon je lahko del varnostno-nadzornega sistema. V dnevniku dogodkov se beleži aktivnost pred vhodnimi vrati, nekateri modeli pa ponujajo tudi možnost shranjevanja posnetkov. Ti se lahko shranjujejo na spominsko kartico ali pa v izbranem spletnem oblaku, čeprav nekateri proizvajalci to možnost pogojujejo s sklenitvijo naročnine z njihovo storitvijo.

Kvaliteten ponudnik ponuja svetovanje

Cene domofonov se gibljejo od začetnih 100 EUR do njihovega desetkratnika in navzgor. Domofon je orodje za odklepanje vhodnih vrat, ki zaradi povezave z elektronsko ključavnico in mobilnimi napravami lahko predstavlja šibek člen pri varovanju doma. Zaradi varnosti in zanesljivosti odsvetujemo nizkocenovne rešitve neznanih proizvajalcev. Ob nakupu domofona od prodajalca pričakujte svetovanje glede ustreznih rešitev, podpora pa mora biti na razpolago tudi po nakupu. Uveljavljeni proizvajalci domofonov zagotavljajo servisno podporo z rezervnimi deli in drugimi storitvami. Od preverjenih domofonov lahko pričakujemo možnost kasnejše integracije v sistem pametne hiše ali varnostno-nadzorni sistem, saj tudi novi izdelki temeljijo na enakem sistemu in so združljivi s starejšimi napravami.

Neznani proizvajalci imajo potencial, vendar …

Tudi neznani proizvajalci lahko ponudijo zanesljiv domofon, a smo pri tem prepuščeni večjemu naključju. Brez neposrednega stika z zastopnikom ali proizvajalcem je vzpostavitev sistema odvisna od naše iznajdljivosti in poznavanja sodobnih tehnologij. Reševanje težav v delovanju je v naši pristojnosti, upravičeni so tudi pomisleki glede varnosti podatkov in zanesljivosti samega zaklepanja. Izdelki, ki so uradno v prodaji na območju Slovenije oziroma EU, morajo biti v skladu z zakonodajo glede varstva osebnih podatkov in drugimi uredbami; navedene imajo ustrezne certifikate in odstotek napake pri branju prstnih odtisov. Za uporabnost domofona je pomembna tudi kakovostna programska oprema – tako na notranji enoti kot na pametnem telefonu. Uporaba mora biti intuitivna, imeti mora obilico uporabniških nastavitev, proizvajalec pa mora zagotavljati redno varnostno posodabljanje.

Brez kablov bo težko

Namestitev domofona je najbolje načrtovati v sklopu drugih instalacij ob pripravi projekta za gradbeno dovoljenje. Notranja in zunanja enota domofona potrebujeta dovod kabla za električno napajanje, mrežni kabel za spletno povezavo in povezavo do elektronske ključavnice. S kabli ustreznega preseka je možno sisteme realizirati tudi na več sto metrov dolgih razdaljah. Povsem brezžični domofoni ne obstajajo oziroma so zgolj videozvonci, ki zaradi časovnega zamika pri prenosu podatkov v praksi razočarajo. Pravi domofon Zahteva kabelsko povezavo, ki zagotavlja tekoče delovanje v realnem času.