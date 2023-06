Voda je na vrtu in trati v poletnih mesecih redka in nujna dobrina. V določenem obdobju si lahko vroči sončni dnevi sledijo brez vmesnih ohladitev, rastline pa potrebujejo velike količine vode. Sadika paradižnika potrebuje poleti približno štiri litre vode na dan, zelo žejne so tudi buče in kumare, pa melone, lubenice in stebelna zelena.

Shranjevanje vode, zajetja in deževnica

Prvi pogoj za učinkovito rabo vode na vrtu je vodni vir. Posvetili se bomo zbiranju deževnice, ki je na razpolago povsod, zbiranje pa je možno že pri manjših strehah. Najbolj nemoteči in praktični so podzemni rezervoarji. Zaradi potrebe po izkopu in črpanju s črpalko je namestitev takšnih zbiralnikov zahtevnejša, je pa to vsekakor učinkovita dolgoročna rešitev za oskrbo z vodo na vrtu. Voda v podzemnih zbiralnikih je zaščitena pred UV-žarki in pregrevanjem, voda pa tudi pozimi ne zmrzne, če temperature niso skrajno nizke. Pogosta rešitev so bele plastične kocke z metrsko stranico. Sprejmejo približno en kubični meter vode in so cenovno najbolj ugodna rešitev za zbiranje deževnice. Namestimo jih na stojala, da so dvignjene od tal, kar olajša uporabo ventila za točenje vode. Priporočamo tudi senčenje ali uporabo namenske temne tkanine, ki vodo skrije pred sončno svetlobo in tako prepreči rast alg. Prisotnost alg v vodi rastlinam ne škoduje, se pa zaradi njih zamaši pipa, pa tudi na pogled niso privlačne. Deževnico lahko zbirate tudi v manjših posodah in sodih, ki jih namestite pod nadstrešek. Priročna izbira so tudi manjši pravokotni zbiralniki s prostornino med 200 in 300 litri, ki jih je zaradi nevpadljive oblike nekoliko lažje umestiti v prostor.

Izbira rastlin – odporne in avtohtone

Poraba vode na vrtu je poleti velika in za vzdrževanje dobre kondicije rastlin bo v sušnem obdobju potrebnih več kubičnih metrov vode. V poletnih mesecih ni neobičajno, da določena območja več tednov ne prejmejo obilnejših padavin. Pravilna zasnova vrta olajša nekatere s sušo povezane težave. Rastline z največjimi potrebami po vodi naj bi sadili v bližini vodnega zajetja, da si tako olajšamo delo. Če naravni pogoji in vrtnarski kolobar to omogočajo, bomo s sajenjem vodoljubnih rastlin v istem delu vrta za zalivanje porabili tudi manj časa. Izbira rastlin ni nepomembna, čeprav se bomo na račun porabe vode težko odpovedali paradižniku, ki je ena najbolj priljubljenih rastlin na domačih vrtovih. Opozoriti velja predvsem na izbiro oziroma vzgojo kakovostnih sadik, po možnosti vzgojenih iz rastlin, ki so že rasla v podobnih pogojih. Tako bodo rastline že v izhodišču bolj prilagojene vremenskim razmeram, v času njihove rasti pa bomo še z drugimi ukrepi poskrbeli za njihovo odpornost.

Zastirka proti izhlapevanju

Zastiranje tal je najpomembnejši ukrep za vzgojo rastlin, odpornih proti suši. Z zastirko prekrijemo tla med rastlinami, da služi kot zaščita pred izhlapevanjem. Kot zastirko lahko uporabimo pokošeno travo, seno ali slamo, lesne sekance, nepredelano volno, nepotiskano lepenko, kompost ali vrtnarsko folijo. Zastirka naj bo gosta, poskrbimo tudi za redno obnavljanje, saj organski material počasi razpada v hranljiv humus. Vzdržujemo debelino do pet centimetrov. Kot zastirko lahko uporabimo tudi vrtnarsko folijo, vendar so prej našteti organski materiali primernejši, saj bo nastajanje humusa dolgoročno izboljšalo tla. Ker je za zastirko primerna kopica organskih materialov, ne bi smeli imeti težav z dostopom do cenovno ugodnega ali brezplačnega vira. Rastlinam bo pomagalo tudi dodajanje kakovostne zemlje, zeleno gnojenje in uporaba lastnega komposta.

Občasno in obilno zalivanje spodbuja korenine

Če želimo, da zalivanje zares koristi rastlinam pri premagovanju suše, strokovnjaki priporočajo občasno, a obilno zalivanje. Bolj kot vsakodnevno močenje tal bo rastlinam koristilo obilno počasno zalivanje na vsakih nekaj dni, po možnosti zjutraj ali proti večeru. Z dobro zastirko in kakovostno sestavo zemlje lahko ta interval še povečamo in utrjene rastline lahko brez zalivanja preživijo tudi teden dni. To se ne zgodi čez noč in takšna odpornost je vedno rezultat vsega naštetega – kakovostne zemlje, zdravih rastlin in učinkovite zastirke. Na začetku rasti, ob presajevanju ali sajenju, zalivamo pogosteje, sčasoma pa interval povečujemo. Rastline bomo tako spodbudili k razvoju koreninskega sistema, zaradi obilnega zalivanja pa se bodo naučile črpanja hranil iz vlažnih globin, ne pa iz presušene zemeljske površine. Zalivanje s pršenjem je manj ugodno, saj je poraba vode višja, mnoge rastline pa slabo prenesejo močenje listov.

Peščene poti in zelenjava v loncih

Vplivom suše so izpostavljene tudi gredice, ki so z ene ali več strani obdane z neprepustnimi tlakovanimi površinami. Meteorne vode na njih odtekajo stran, zemlja pod njimi pa je presušena in ponuja rastlinam bolj malo vlage. Za sušo so precej občutljive tudi rastline v loncih in visokih gredah. Ker ne rastejo iz zemlje, je njihov dostop do vlažnih tal omejen, sonce pa greje in suši stene njihovih posod. V visokih gredah je vpliv manjši kot pri rastlinah v majhnih loncih, vendar lahko kljub temu pričakujemo višjo porabo vode, kot bi jo pri sajenju neposredno v tla. Rastlinam v loncih lahko v najbolj vročih dneh pomagamo – umaknemo jih s sonca ali vsaj z vročih tlakovanih površin in si s tem prihranimo nekaj zalivanja, rastlinam pa omogočimo boljše pogoje za rast.