Iskanje obrtnika je lahko stresna naloga, pri kateri se mnogi znajdejo na povsem neznanem terenu. Brez preverjenega »hišnega« vodovodarja, elektrikarja in mizarja, ki pozna vašo nepremičnino, se je treba podati v iskanje novega izvajalca, kar vključuje pregledovanje spletnih ponudb, oglasov ter iskanje informacij pri znancih in sosedih. Prek osebnega priporočila lahko naletite na zelo kakovostne mojstre, ki imajo v vašem neposrednem okolju že vzpostavljene poslovne odnose. Če iskanje mojstra ne gre gladko, se zdi ideja lastnega dela povsem na mestu.

Podcenjevanje osebne varnosti

Preden osvetlimo nekaj pomislekov glede potrebnega znanja in orodja, najprej najpomembnejši kriterij za lastno izvedbo vzdrževalnih del in popravil – varnost. Poskrbeti moramo za osebno varnost med delom (osebna zaščita in pravilna tehnika), rezultat našega dela pa mora biti tudi varen za uporabo. Med delom moramo spoštovati načela varnih delovnih pogojev, upoštevamo navodila za uporabo ter se izogibamo improviziranim in začasnim rešitvam. Že z vidika varnosti je torej potrebnega kar nekaj znanja o konkretnem problemu, varnostni vidik pa zahteva tudi veliko samodiscipline in omogoča le malo popravnih izpitov. Pri domačih opravilih se boste neizogibno srečali z izzivi, ki bodo rešljivi hitro in brez posebnih težav, bodo pa sporni z vidika varnosti. Primeri so nepravilna uporaba lestve, delo na višini brez ustreznega varovanja, uporaba kotne brusilke na napačen način, dvigovanje pretežkih bremen, neuporaba rokavic, čelade in zaščitnih očal.

Zadržki glede novega znanja

Delo v lastni režiji je počasnejše kot delo obrtnikov. K temu nekaj prispeva drugačna organizacija dela in razpoložljiv čas, zaradi pomanjkanja izkušenj pa je vsaka delovna ura manj učinkovita. Določena opravila so za odsotnost izkušenj bolj občutljiva kot druga, prav tako na morebitne napake, ki se pojavijo zaradi slabšega znanja. Tega je v današnjih časih sicer izredno lahko pridobiti – na spletu se lahko naučimo osnov elektrike, menjave vžigalne svečke, kako pripraviti beton in montirati straniščno školjko. Na voljo so tudi servisna navodila in montažne sheme za električne in bencinske stroje, pogosto tudi za povsem specifične naprave. Težava tako pridobljenega znanja je večja možnost napak zaradi narobe razumljenih navodil, na kar nas med samostojnim delom nihče ne opozori. Učenje specifičnih popravil brez poznavanja osnov je lahko dvorezni meč, kajti na ta način lahko spregledamo očitne vzroke za določeno težavo, ki bi jih zlahka prepoznali ob poznavanju osnov. Primer – za vezavo vtičnice je morda dovolj slediti navodilom po barvah žic, za reševanje težav pa smo brez osnov elektrotehnike povsem neprimerni.

Za domače delo ni garancije

Ko se dela lotimo v lastni režiji, smo sami odgovorni za nastale napake. Izvajalci, ki so za svoje delo plačani, za storitve ponujajo garancijo in povsem jasno je, da smo v primeru slabo izvedenih del upravičeni do hitre sanacije na njihove stroške. Z orodjem v lastnih rokah je drugače in napake moramo popraviti sami. Za vzdrževanje nepremičnine je smisel za ročna dela in popravila zelo dobrodošel, se pa moramo zavedati lastnih omejitev. Določena dela bodo brez izkušenj trajala v nedogled, opravljanje drugih je brez strokovnega znanja tvegano. Znanje glede osnovnih hišnih popravil je več kot dobrodošlo, pomemben pa je tudi občutek za lastne omejitve, pri katerih je delo zaradi obsega ali strokovnosti bolje prepustiti strokovnjakom. V praksi je pogosto tudi sodelovanje – dela v lastni režiji in dela obrtnikov. Investitor poskrbi za pripravljalna dela ali kakšno od vmesnih faz, s čimer izvajalcu olajša delo in nekoliko zmanjša stroške investicije. Značilen primer je delo elektrikarjev, ki poleg strokovnih nalog vključuje tudi veliko pritrjevanja, vrtanja in drugih pomožnih del.