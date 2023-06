V tokratni številki smo se osredotočili na idejno zasnovo prostornejše terase v središču mesta. Pri opremi moramo paziti, da je odporna proti vremenskim razmeram, pri naboru zato uporabimo materiale, ki jih sonce in vlaga težje uničita. Manjše dekorativne elemente, kot so vzglavniki, odeje in drugi namizni dekor, pa lahko zvečer ali ob slabem vremenu prestavimo v notranjost.

Odlična rešitev za senčenje večjih teras, pa naj gre za stanovanjski blok ali hišo, je pergola, ki hkrati zagotavlja senco ter zaščito ob slabem vremenu.

Kot je razvidno iz vizualizacij, smo na teraso umestili prostorno jedilno mizo za šest oseb in vrtno sedežno garnituro v bež odtenkih. Za piko na i smo idejni zasnovi dodali še obilico rastlin, ki popestrijo videz terase in ponudijo dodatno senco v vročih dneh. Drugi predlogi za nabor opreme so še dekorativne preproge, ki popestrijo še tako majhen balkon, ter vzglavniki za sedalne pohištvene elemente.