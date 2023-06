Jokić je bil z 28 točkami in s 16 skoki spet najboljši košarkar tekme.

»To je bil velik trud celotne ekipe,« je po naslovu na parketu za ESPN dejal Jokić, ki so ga razglasili tudi za MVP finala, in dodal: »Toliko dejavnikov je. Preprosto srečen sem. Občutek je dober. Delo je opravljeno, zdaj lahko gremo domov.«

Jokić je s hčerko na odru prevzel nagrado MVP finala s povprečjem 30,2 točke, 14 skokov, 7,2 podaje in 1,4 ukradene žoge. Osemindvajsetletnik je že prej imel v zbirki dva naslova MVP rednega dela lige NBA.

»Verjeli smo drug v drugega. Da, trofeje so nekaj. Toda naša moštvena kemija bo ostala tudi, ko bomo končali kariero,« je še dejal Jokić.

Njegov trener Michael Malone pa je s svojo izjavo v dvorani Ball Arena še podžgal navijače, ki so pospremili prvi naslov prvaka v 47-letni zgodovini: »Imam novice za vse ljubitelje košarke. Z enim naslovom nismo zadovoljni. Hočemo jih več.«

Malone verjame, da imajo Nuggets že zdaj vse, da sledijo svojemu cilju in postanejo košarkarska dinastija z več naslovi. Pričakovati je, da bo mlado jedro igralcev pod vodstvom Jokića ostalo v klubu še nekaj sezon.

»Dosegli smo nekaj, kar temu klubu še nikoli ni uspelo, vendar imamo v slačilnici veliko mladih nadarjenih igralcev in mislim, da smo s 16 zmagami v končnici pravkar pokazali, česa smo sposobni na največjem odru na svetu,« je dodal Malone.

Nuggets so zaostanek 0:5 na začetku pete tekme hitro spremenili v 12:5, a nato izgubili nit in ob odmoru zaostajali za sedem točk (44:51). Šele proti koncu tretje četrtine so gostitelji znova prišli do vodstva.

V zadnji četrtini je bila igra nekaj minut divja, vmes sta ekipi zgrešili kar deset metov zaporedoma. Ko je imel Miami v zadnjih minutah resne možnosti za drugo zmago v dvoboju, je Jimmy Butler zgrešil met 28 sekund pred koncem, kar je odločilo tekmo v prid Denverja.

Butler je tekmo končal pri 21 točkah za Miami, ki je ob polčasu vodil, vendar je imel težave pri doseganju košev v tretji četrtini, ko so se Nuggets počasi vračali v igro. Bam Adebayo je zbral 20 točk in 12 skokov, od tega je le dve točki dosegel v drugem polčasu.

Čančar postal četrti Slovenec s prstanom

Član zmagovitega moštva je tudi slovenski košarkar Vlatko Čančar, ki je v finalni seriji odigral le 29 sekund. Kljub temu je Čančar osvojil šampionski prstan v najmočnejši ligi na svetu.

S tem dosežkom se je med Slovenci pridružil Radoslavu Nesteroviću (San Antonio Spurs/2005), Benu Udrihu (San Antonio Spurs/2005, 2007) in Saši Vujačiću (Los Angeles Lakers/2009, 2010).

Denver je redni del prvenstva NBA končal na vrhu zahodne konference in v končnici premagal Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns in Los Angeles Lakers. Miami Heat pa se je v končnico uvrstil šele kot osmi nosilec, nato pa je iz tekmovanja vrgel Milwaukee Bucks, New York Knicks in Boston Celtics.