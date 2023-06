Nagon po pisanju in branju

»Pri človeku je nagnjenost h govorjenju nagonska, kar je vidno iz čebljanja naših malčkov, a noben otrok nagonsko ni nagnjen k peki, kuhanju ali pisanju,« je zapisal Charles Darwin v knjigi Poreklo človeka in spolni izbor. Pisanje in posledično branje je v osnovi »nenaravno« dejanje. V tednu po tem, ko obhajamo Dan Primoža Trubarja, 8. junij, se sprašujem, kakšne so lahko posledice takšne »nenaravnosti«.