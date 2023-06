Triindvajsetletni Vladimir Popov je minuli četrtek na grozljiv način izgubil življenje v znanem egiptovskem letovišču Hurgada – povsem ga je zmrcvaril morski pes. Njegov oče je lahko z obale le nemočno opazoval, ko je zver krožila okoli njega, nato pa ga povlekla pod vodo in usmrtila. Prestrašeni plavalci so bežali iz morja, drugi pa z obale zgroženo pozivali Vladimirja, naj odplava stran od razdražene zveri. »Plavaj, plavaj! Hitro! Morski pes!« so kričali. Nesrečnež se je v obupu res usmeril proti obali, a ni prišel daleč. Na posnetku, ki je zakrožil po spletu, je bilo videti, da se je morje na tistem mestu kmalu obarvalo rdeče.

Zgodilo se je v 20 sekundah

»Nenadoma sem zaslišal strašne krike. Vladimir je nemočno vpil: 'Oče, reši me!' Vse se je zgodilo v nekaj sekundah,« je po poročanju portala Mail online povedal oče. Mediji so najprej poročali, da je Vladimirjevemu dekletu uspelo pobegniti iz morja, potem ko ga je morski pes usmrtil, a je oče povedal, da to ni res. Po njegovih besedah tam, kjer je bil sin, ni bilo nikogar, ki bi mu lahko pomagal. »Pomagati človeku v tej situaciji? Ta stroj za mletje mesa je razmrcvaril mojega sina v vsega 20 sekundah. Ni mu bilo pomoči, enostavno ga je potegnil pod vodo,« je izjavil.

Kar nekaj časa je preteklo, da so našli truplo in ga potegnili na kopno. »Otroci so tu zelo pogosto plavali, tu so tudi otroški tobogani … Zgodilo se je nedaleč od lestve, po kateri se ljudje spuščajo v vodo,« so pripovedovale priče. Oče je dejal, da je šlo za tragično naključje. »Sicer je to varna plaža. Vse naokoli so ladje in jahte. Tu se nikoli ni zgodilo nič takšnega. Ponavadi napadajo na divjih plažah …« S sinom sta se iz Moskve v Egipt preselila pred nekaj meseci, da bi se Vladimir izognil vpoklicu v rusko vojsko in zelo verjetni smrti na bojišču v Ukrajini. Informatik Vladimir, ki se je rad ukvarjal tudi z glasbo, je od tam delal na daljavo. Mama je ostala v Rusiji. Tja se je medtem vrnilo tudi pokojnikovo dekle Anastazija.

Lani umrli dve turistki

Zanimivo je, da so morskega psa po tragediji ujeli. Tudi o tem je po spletu zakrožil posnetek, ki prikazuje, kako ga je nekdo na čolnu zvlekel na obalo. Šlo je za tigrastega morskega psa, za katerega se zdi, da je bil takrat še živ, nakar so ga na plaži usmrtili. Egiptovske oblasti so potrdile, da so ga predali strokovnjakom, ki bodo poskušali ugotoviti vzrok za njegovo obnašanje in to, ali gre za žival, ki je, kot so se izrazili, povzročila več preteklih nesreč.

Napadi morskih psov so v Rdečem morju redki, so pa že bili usodni. Julija lani sta v egiptovskem letovišču Sal Hašiš umrli dve turistki, 68-letna avstrijska državljanka in okoli 40 let stara Romunka. Napada 30 minut vožnje južno od Hurgade sta se zgodila približno 600 metrov drug od drugega. Avstrijka, ki je opremljena s plavutkami plavala v zalivu, se je po napadu še rešila iz vode in so jo odpeljali v bolnišnico. A so bile poškodbe – morski pes ji je odgriznil nogo in roko – prehude. Po pisanju medijev naj bi ju napadel morski pes vrste mako, ki lahko zraste od dva do štiri metre, tehta do 600 kilogramov in se giblje s hitrostjo do 70 kilometrov na uro. Pred šestimi leti je izgubil življenje češki turist, v letih 2010 in 2015 pa Nemca.

Egiptovska letovišča ob Rdečem morju, vključno s Hurgado in Šarm el Šejkom, so med evropskimi turisti zelo priljubljena. Tudi med slovenskimi. Naše turistične agencije oglašujejo Rdeče morje kot znano po izjemno bogatem podvodnem svetu, kot naročenem za potapljanje.