Novi delovni teden je za srbskega teniškega igralca Novaka Đokovića že 388. na mestu številke 1 svetovnega tenisa. Podatek, ki gre kar nekako mimo, saj Nole v tej statistiki nima konkurence, prednost na lestvici najboljšega vseh časov pa le povišuje. Mesto najboljšega na svetu si v zadnjih mesecih izmenjuje s Carlosom Alcarazom. Dvajsetletnim Špancem, ki skrbi, da Srbu ne zmanjka motivacije, saj se zaveda, da mora biti tisti dan najboljši, če želi premagati tekmeca. In tako je bilo letos v Parizu, ko sta se teniška prihodnost in sedanjost pomerili v polfinalu. Dvoboj leta je dobil Novak Đoković, svojo superiornost pokazal še v finalu proti Norvežanu Casperju Ruudu ter tretjič osvojil Pariz. Turnir, kot je priznal, ki ga zmaga najtežje, čeprav se v Franciji počuti vselej najbolj domače.

S 23. lovoriko na turnirjih največje četverice je Novak Đoković postal najuspešnejši teniški igralec vseh časov. Zanimivo je, da je sploh prvič prevzel vodstvo na večni lestvici, na kateri je dolga leta kraljeval Švicar Roger Federer, v zadnjih letih pa ga je prehitel Španec Rafael Nadal. Lovorike na turnirjih za grand slam so v tenisu najprestižnejše. Po številnih statistikah je Srb najboljši vseh časov, po kakšni tudi ne. In te ga motivirajo, da bo vztrajal še naprej. Koliko časa? »Čutim, da sem star 36 let. Sanja se mi ne, koliko časa bom lahko še igral na najvišji ravni. Vse, kar lahko naredim, je, da poslušam svoje telo,« odgovarja Novak Đoković. Telesu in hrani namenja največji poudarek pri svojem razvoju. Pravi, da zjutraj najprej spije kozarec vode, se dvajset minut razgibava z jogo in taj čijem, čez dan pa je obroke, ki v večini vsebujejo zelenjavo, fižol, belo meso, ribe, sadje, oreščke, semena, čičeriko, lečo in zdrava olja.

Pri 36 letih najboljši doslej?

Prvi igralec sveta skrbno tudi izbira ekipo. Potem ko je letos v Avstraliji osvojil 22. turnir za grand slam ter se na prvem mestu večne lestvice izenačil z Nadalom, je v svojo ekipo povabil Carlosa Gomeza-Herrera. S španskim igralcem se poznata 15 let, svojo prijateljstvo pa sta pred leti kazala, ko sta nekajkrat igrala skupaj med dvojicami, predlani sta se na Mallorci uvrstila celo v finale. Španec je letos ves čas sedel ob glavnemu trenerju Hrvatu Goranu Ivaniševiću ter bil najglasnejši z napotki, zato jih je večkrat glasno tudi slišal, ko je zvezdnik doživljal težke trenutke. Teniški svet 33-letnega igralca, ki na svetovni lestvici ni bil nikoli više od 268. mesta, ni poznal. »Kdo je ta moški?« se je med četrtfinalnim dvobojem proti Karemu Hačanovu v tretjem nizu spraševal legendarni John McEnroe, a odgovora ni našel. Po nedeljski lovoriki so Španca predstavili na televizijski postaji Eurosport ter napisali, da skrbi za Đokovićevo telesno pripravo, nekateri mediji pa poročajo, da je Đokovićev vadbeni partner.

Številni teniški strokovnjaki so mnenja, da Đoković pri 36 letih igra celo najbolje doslej. »Ne vem, to boste povedali vi. Kot tudi ne bom rekel, da sem najboljši teniški igralec vseh časov. To lahko reče javnost,« odgovarja številka 1 svetovnega tenisa, ki je osvojil šest turnirjev največje četverice od zadnjih osmih, na katerih je nastopil. Ob tem, da je bil lanskega januarja deportiran iz Avstralije, avgusta pa je imel zaradi necepljenosti proti koronavirusu prepoved vstopa v ZDA, kjer bi bil sicer prvi favorit na tamkajšnjem OP. Toda to je druga zgodba prepričanj teniškega zvezdnika, ki rad izraža svoje mnenje, kot ga je po enem od dvobojev na OP Francije, ko je v televizijsko kamero zapisal, da je Kosovo srce Srbije.

Bliža se njegov Wimbledon

»Pred leti sem rekel, da bo Đoković v svoji karieri osvojil 23, morda celo 24 turnirjev za grand slam. Zdaj pravim 26, morda 27. Ne bi me presenetilo tudi precej več,« odgovarja nekdanji vrhunski igralec in strokovni komentator Mats Willander. »Ne morem verjeti, da je Novak star 36 let ter da imajo precej mlajši igralci fizične težave, ko igrajo proti njemu, ne pa on sam. Kar zadeva njegove igre in psihološke stabilnosti, me ne preseneča več. In me nikoli več ne bo, kakor koli se bo zaključila njegova športna pot,« dodaja John McEnroe. Novak Đoković pa odgovarja: »Zavedam se, da moram igrati vse bolj agresivno, saj nisem več star 26 let, da bi si lahko privoščil daljše izmenjave. Na tem sloni moja igra. Obožujem turnirje na tri dobljene nize. Na njih me je težko premagati. Treba je preplezati ogromno gora. Občutek, kako se tekmeci pri tem trudijo, imam rad. Motiviran sem, da jih potisnem malce nižje.«

Izpostaviti kaže, da je Novak Đoković tretjič v karieri dobil prva dva koledarska turnirja največje četverice. Zato ima priložnost osvojiti koledarski grand slam, kar pred njim v odprti eri ni uspelo še nobenemu teniškemu igralcu. Na Wimbledonu bo v začetku prihodnjega meseca absolutno prvi favorit. Če bo London osvojil osmič, bo imel priložnost, da bo imel septembra v New Yorku popravni izpit, ko je predlani v finalu izgubil proti Rusu Daniilu Medvedjevu.

14 posamičnih zmag je dosegel Novak Đoković na letošnjih turnirjih največje četverice, polovico na poti do koledarskega grand slama.