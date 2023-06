Zadnje, kar so Škoti ali Britanci pričakovali, je, da bodo kdaj v tisku skupaj videli besede aretacija in Nicola Sturgeon. Celo kljub napovedim, da se bo to prej ko slej zgodilo zaradi policijske preiskave finančnega poslovanja njene vladajoče Škotske nacionalne stranke (SNP). To je že drugi letošnji šok, povezan z nekdanjo premierko, ki je povsem nepričakovano odstopila februarja, po sedmih letih za krmilom SNP in škotske vlade. Takrat je trdila, da se poslavlja zaradi osebnih razlogov, prevladalo pa je prepričanje, da odhaja, ker nikakor ni mogla o podpori neodvisnosti prepričati prepričljive večine. Njen naslednik Humza Yousaf jo je samo nekaj ur pred aretacijo, ko je pojasnjeval svojo predanost škotski neodvisnosti, opisal kot »eno najbolj impresivnih oseb na evropski politični sceni v zadnjih dveh desetletjih«. Z njo so številni Škoti povezovali odhod iz Združenega kraljestva v neodvisno Škotsko.

Pred tem so aretirali tudi moža

Policija jo je po sedmih urah zasliševanja izpustila na prostost, ne da bi jo česar koli obtožila. Sama je morala, po dogovoru s policijo, priti na policijsko postajo, da bi jo aretirali kot osumljenko, ker so jo hoteli zaslišati, To je posebnost škotskega pravosodja. Osumljence morajo aretirati, da bi jih lahko zaslišali, aretacija pa ne pomeni, da je nekdo kriv. Ob odhodu s policijske postaje ni rekla ničesar, kasneje pa je v kratki pisni izjavi sporočila, da je bila zaradi aretacije šokirana in globoko žalostna. »Niti malo ne dvomim, da sem nedolžna,« je pripisala.

Aretirali so jo v okviru preiskave obtožb o nepravilnostih pri financiranju SNP. Prvo znamenje, da nekaj ni v redu s strankinimi financami, je bil odstop njenega zakladnika Douglasa Chapmana maja 2021. Trdil je, da nima dovolj informacij za opravljanje svojega dela. Policija je julija 2021 sprožila preiskavo zaradi sedmih pritožb, povezanih z donacijami SNP za kampanjo za škotsko neodvisnost. Vodstvo SNP so obtožili, da je manj kot desetino od 666.953 funtov, ki so jih Škoti darovali za to kampanjo, dejansko porabilo zanjo.

Kam je izginil denar?

Policijska preiskava naj bi ugotovila, kaj se je zgodilo z več kot 600.000 funti. Sprva je policija omenjala sum poslovne prevare. Septembra lani so odstopili revizorji stranke, novembra lani je prišlo na dan, da je direktor SNP in mož Nicole Sturgeon, Peter Murrell, stranki posodil 100.000 funtov, ker je imela probleme s prilivom gotovine. Dober mesec po napovedi odstopa Nicole Sturgeon je marca odstopil tudi Murrell, domnevno zato, ker je stranki prikril, da je izgubila 30.000 članov. Konec marca se je Sturgeonova tudi dejansko poslovila s premierskega položaja. Samo teden dni kasneje je policija aretirala Murrella in prečesala njun dom. Tudi njega so po zaslišanju izpustili na prostost brez obtožbe. Malo za njim so aretirali, zaslišali in izpustili strankinega zakladnika, ki je potem odstopil.

Nekaj ne diši lepo v financah SNP. Del odgovora morda ponuja nedavna novica, da so detektivi, ki preiskujejo dogajanje, zasegli razkošen avtodom, vreden okoli 110.000 funtov, kar je nekaj manj, kot je stranki posodil mož nekdanje premierke. Preiskava se nadaljuje, vsi aretirani, zaslišani in izpuščeni, vključno z nekdanjo premierko, pa ostajajo osumljenci.

Kaj vse to pomeni za SNP in njen ključen cilj, škotsko neodvisnost? Nič dobrega. Za SNP je aretacija Nicole Sturgeon nočna mora, ker utegne sprožiti nesoglasja v stranki, v kateri nekateri zahtevajo njeno izključitev. Priljubljenost SNP se je nekoliko zmanjšala že po njenem odstopu, tabora zagovornikov in nasprotnikov neodvisnosti pa ostajata trmoglavo izenačena ob približno deset odstotkih neodločenih.