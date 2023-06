Čeprav je sprva kazalo drugače, saj je Crvena zvezda zaradi pokrivanja terminov s finalom srbskega prvenstva, v katerem Partizan znova ni nastopil, grozila z bojkotom, se danes začenja finale lige ABA. V njem se bosta drugo leto zapored udarila beograjska rivala, a s to razliko, da bodo imeli to pot prednost domačega parketa črno-beli. Crvena zvezda je bila v zadnjih osmih sezonah šestkrat prvak. Enkrat jo je vmes ugnala Budućnost (2017/18), enkrat pa sezone zaradi pandemije koronavirusa niso dokončali (2019/20). V vodstvu jadranskega tekmovanja predvsem upajo, da bodo tekme minile v mejah normalnega in brez navijaških izpadov, ki smo jim bili priča v preteklosti.

Dvoboji Crvene zvezda in Partizana so venomer čustveno nabiti in pravi spektakli, žal pa navijači obeh klubov prepogosto prestopijo mejo okusnega in dovoljenega. Metanje raznoraznih predmetov, celo vrečk, napolnjenih s človeškimi izločki, na parket so že kar stalnica, kot tudi prekinitve in praznjenje dvoran. Pritisk na igralce je izjemen, a tudi na sodnike, ki so pogosto tarča zmerljivk in celo ustrahovanj. Štirje srbski priznani delilci pravice Ilija Belošević, Milivoje Jovčić, Uroš Oberknežević in Uroš Nikolić so tako še pred začetkom finala vodstvu lige sporočili, da naj na njih iz takšnih ali drugačnih razlogov ne računajo. Medtem ko v letošnji sezoni evrolige na obeh derbijih ni bilo niti enega izpada, saj se kluba zavedata, da bi v nasprotnem primeru sledile rigorozne kazni vodstva najelitnejšega evropskega košarkarskega tekmovanja, se bojita, da bi lahko bilo to pot drugače. Pri Partizanu so tako svoje navijače javno prosili, naj se ne vrnejo k starim navadam ter navijajo pošteno.

»Pričakujem zanimiv finale. Imeli smo dovolj časa za pripravo. Predvsem pa si želim, da se po koncu govori izključno o košarki,« pravi trener Partizana Željko Obradović. »Po daljšem odmoru, kar je bilo za vse nenavadno, smo z zmago v finalu srbske lige proti FMP znova prišli v formo in v dobrem duhu čakamo finale lige ABA,« pa je povedal trener Crvene zvezda Duško Ivanović.